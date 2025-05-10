新教宗良14世 兼具美國與拉美身分

梵蒂岡西斯汀教堂煙囱8日黃昏升起白煙，教廷執事樞機主教以拉丁語向世人宣布「我要向你們報告一個大喜訊，我們有教宗 了。」聚集在聖彼得廣場的群眾如雷般歡呼，僅花兩天時間就選出新教宗，著實令人欣喜。新教宗的聖名是「良14世 」，是第一位來自美國芝加哥的教宗。「良14世」教宗如何在動盪不安的世界，帶領全球10多億教徒前行，將是一大考驗，讓人拭目以待。

對美國人而言，這是天大驚訝與喜悅，一下子拉近梵蒂岡與美國距離，各地教堂鐘聲迴響不停，慶祝歷史上第一位來自美國的教宗：一個芝加哥長大的男孩、一個西語裔、法國裔、德國裔的移民之子、更是芝加哥白襪棒球隊球迷。高呼歡慶聲不僅在美國，同時響徹南美洲秘魯，因為新教宗在秘魯長期擔任主教，也有秘魯國籍，直到2023年才被方濟各 教宗召回羅馬任職。他被稱為「深耕南美洲的芝加哥人」；當選後用西語說：「致我摯愛的秘魯教區」。

良14世的前任方濟各，來自南美阿根廷，一直對資本主義保持距離，致力如何改善當地人生活。一直有人對方濟各有意見，其中以美國天主教內保守派聲音最大，也最有力量，希望能選出有異於方濟各政策的新教宗。

但選出良14世，說明已故教宗方濟各生前所晉鐸的多數樞機主教，並沒有改變方濟各生前所定下的路線：建立一個更具包容性的教會，讓權威共享，讓教會每個人的聲音都被聽到。

良14世在當選後發表談話中提到「主教會議制度」(synodality)，這就是方濟各的主張，說明新教宗會繼續使用這個「大家公開平等對談的作法」，解決爭議。天主教內保守人士之前認為這種作法是「異端邪說」，會在信徒間造成模糊與混亂，這種爭議在良14世領導的天主教會，仍會存在。

而另一方面，方濟各生前刻意裁培新教宗為接班人，使得他能在第二輪「樞機會議」投票中迅速出線，說明樞機主教們高度共識：在這個關鍵時刻，選一位幾十年來一直為拉丁美洲窮人服務的美國人，新教宗兼具美國與拉丁美洲雙重身分，意義重大。

來自各地的樞機主教不但清楚新教宗是美國人，還有在秘魯長期傳教牧養經歷；或許意謂將「北美財富與秘魯(南美)經濟困境聯繫起來」，是新教宗未來領導的方向，從良14世的取名，也可推想。

良14世的新教宗名號，隱含他對個人教宗職責賦有「社會關懷」深意。良13世(Leo XIII)1879年至1903年在位，堅定捍衛勞工權益，最為人所知的是在通諭中譴責「工商業集中在少數人手中(少數富豪和財閥)，支持勞工有爭取薪資與罷工的權利」，這個主題也是前教宗方濟各的關懷弱勢的心志。

這種關懷跨國界弱勢群體的主張，體現在新教宗的社群媒體轉推與發文。他把移民福祉列為要務，良14世對拉丁美洲地區經濟困境導致當地民眾，遠離家鄉出走美國，有第一手親身觀察。良14世早年批評川普總統移民政策，2017年轉發文章，內容稱難民禁令是「美國史上黑暗時刻」和拋棄「美國價值」。他還轉推一些支持「夢想生」信息，內容稱「川普的『壞人』路線，助長種族主義和本土主義。」

美國目前有6100多萬天主教徒，占全美人口約18%，是世界上天主教徒人口第四多的國家，次於巴西、墨西哥和菲律賓。川普總統日前曾說他也想當教宗，後來在白宮的社群帳號，還貼了張AI生成的「川普當教宗」照片。未料教廷選出了一位不同意川普部分政策的教宗。川普未來是否能與良14世互動或合作，在移民問題上帶進人性溫暖？也許得看天主的意思。