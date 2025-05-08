四國大選結果 見證反川普浪潮

自從川普 上任以來，已連續有德國、加拿大 、澳洲與新加坡 等四個國家大選，雖然各國有自己的選舉勝敗原因，但是川普的政策，影響無遠弗屆，成了貫穿這四國大選的共同因素。

川普因素可以分為兩方面解讀，其一是，選民擔心會選出川普般的政黨，擔心自己的國家會走上美國極端的道路，在德國有另類選擇黨，而加拿大則是模仿美國共和黨的保守黨。

其二則是，川普就任後開始百日旋風，進而引發全球風暴，他國選民膽戰心驚，希望選擇有執政經驗的穩健政黨，新加坡人民行動黨與澳洲的工黨就因此獲利。

德國大選是在川普剛剛就職的時候，基民盟／基社盟聯盟主席梅爾茨，在當選的晚上就表示，從川普上任後的談話來看，美國政府並不關心歐洲的命運，當務之急是盡快強化歐洲，才能一步步擺脫對美國的依賴，也因為德國上下對美國的擔憂，讓他得以凍結憲法的限制，擴大基礎建設與國防的舉債。

至於第二大的政黨另類選擇黨，屬於極端右翼，沒有政黨敢與其結盟，甚至5月2日，負責德國國內安全情報工作的聯邦憲法保衛局，將另類選擇黨列為「極右翼組織」，賦予政府更大許可權來監控該黨的活動，這遭到同是姊妹黨的美國共和黨強烈批評，國務卿魯比歐就說「這不是民主，而是偽裝的暴政」。

加拿大總理卡尼競選時主打「反川普」路線，公開批評美國總統對加拿大關稅與主權威脅，而加拿大保守黨領袖博勵治則始終擁抱川普，即便川普揚言威脅加拿大主權，也不改立場。

雖然卡尼代表的自由黨已經多次執政，有沉重的包袱，民調落後保守黨20%，但是拜川普不斷要把加拿大收為美國第51州之賜，他成功地激發出加拿大的民族意識，加上卡尼曾經擔任加拿大與英國的央行總裁，更被選民認定為應付全球危機的不二人選。

澳洲與加拿大的大選僅相隔兩周，有驚人的相似，不僅是因為政治制度類似，而且經濟上也都是原物料輸出口，甚至連政治變化都類似：澳洲工黨後來居上的勝利與加拿大自由黨的逆轉勝，如出一轍，都是選民對川普及其所帶來的不確定性的擔憂。

澳洲工黨民調一度落後在野黨三個月，但由於反對黨提出裁減公務員等與DOGE相似的政策，使得態勢在選前逆轉，也讓達頓被人暱稱為「鐵木川普」(Temu Trump)，可是加拿大的川普因素無所不在，是顯性，但澳洲則不同，川普因素是隱性，總理艾班尼斯與反對黨領袖達頓，都不公開談論，但是選民們都心知肚明。

新加坡大選剛開始的時候，正值川普宣布關稅戰，總理黃循財兼財政部長在4日慎重其事地警告人民：美國對各國徵收「對等關稅」的做法完全違背世界貿易組織的架構，全球秩序將發生重大變化，依循多邊規則的全球化貿易與自由貿易時代已經結束，如今進入一個更專制、保護主義，以及更危險的階段。該做法後果將廣泛且深遠，「新加坡或將面臨被排擠與邊緣化的風險」。

新加坡獨立以來，一直是由人民行動黨執政，反對黨工人黨一直在野，新加坡人深知，不能拿自己的身家財產開玩笑，所以在此全球局勢動盪之際，選民將執政黨視為一個「安全」的選擇，這讓人民行動黨也撿到了便宜，以65.6%的選票，在國會的97個席位中獲得87席的絕對多數。

但如果說「反川普」已成為全球政治獲勝的不二法門，卻也為時尚早，川普因素還沒有充分發酵，同時影響也不是同一方向的，部分東歐國家，如近日的羅馬尼亞總統選舉，右翼就受到美國選舉的感召，占得上風，美國川普政府也不會吝惜運用影響力，去扶持歐洲的極右派，如法國的雷朋等。未來全球的川普與反川普陣營較量，鹿死誰手，尚未可知。