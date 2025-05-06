美國製造業衰弱之說 是真是假？

川普 總統關稅戰目的之一，是逼製造業回流美國，提振就業，降低對中國製造的依賴。美國製造業真的衰弱、空心化嗎？細究美國工業製造，除了造船、製藥等轉移國外，大幅落後中國之外，美國製造業依然強大，市值千億甚至上兆美元的製造業比比皆是，許多領域執世界牛耳，軍工複合產業製造領先全球，美國製造業衰弱之說，可能被政客的政治宣傳誇大了。

論產業優勢，外人常提起華爾街七巨頭：蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta、輝達和特斯拉，都屬科技業，產品分銷全球，還有波音 、通用動力(GE)、霍尼韋爾(Honeywell)、開拓履帶(Caterpiller)、迪爾(John Deere)等，飲料業如可口可樂、百事可樂，半導體和軟體系統如Adobe、Oracle、IBM、Cisco等，高端醫療器械如嬌生(J&J)、美敦力(Medtronic)、達文西(da Vinci)等，材料應用領域3M、陶氏、杜邦等都鼎鼎有名，叱吒全球，涵蓋人類衣食住行育樂。

2024年「財富」世界500強，美國有139家，占27.8%，很多是製造業，領先全球，中國居第二位。軍工領域，美國洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼、雷神、波音和惠普、通用動力等，都是全球頂尖，無國家能匹敵。形容美國製造業衰落，如果指低端產業轉移國外或製造外包是事實，但下結論說美國製造業衰落，則與事實有很大差距。

美國數十年來推動全球化，將汙染環境、勞力密集等低端製造產業轉移外國。2001年美國助中國進WTO後，更大批外包給中國製造，現在美國家庭厨房從剪刀、開罐器、保溫杯、餐盤餐具、鍋碗瓢盆，到微波爐、烤箱、冰箱、咖啡機、氣炸鍋，或家用LED燈、遊戲機、相框、玩具、兒童書籍、擺飾等，或辦公用電腦、檯燈、櫥櫃、洗臉池、馬桶等，五至九成是中國製造；美國人生活高度依賴中國，連鋼鐵、鋁等都從中國進口，是鐵鏽帶各州沒落、失業嚴重，川普代表的保守勢力崛起的主因。

全球分工造成美國產業空洞化，承平時期高低端製造業全球分工沒問題；但如進入戰爭時期，美國民生必需品控制在外國手中，連製藥都依賴外國，嚴重危害國安。

川普用關稅手段想把低端、低技術產業逼回國內，八成美國人贊成，卻僅有25%民眾願進工廠工作。財長貝森特說，美國需要精密製造業，紡織業回流沒必要，說出了重點。美國紡織業目前生產8000多種不同產品，雇用逾47萬名工人，美國仍有製造業，只是成本高低問題。川普的紅色MAGA帽、美國國旗等都在中國製造，過去連美軍軍服軍靴都仰賴中國供應，主因在便宜。哪些行業該移回美國，哪些讓盟友國家製造，不是一刀切。

人工智能的第四波工業革命時代即將來臨，製造業以機器人取代人類大規模生產，國家之間競爭決勝關鍵在AI 。美國AI領先，人力成本卻比中國或第三世界國家高太多，最低工資是中國五至十倍；中國組裝一支iPhone成本僅10美元，如在美組裝成本將增加數百美元，各種產品都變貴，大家接受嗎？

AI時代到來後，中國人口、勞動成本等優勢可能消失，全球產業將空前大洗牌。美國或許不必求低技術、低成本製造業回流，唯獨造船業例外。1950年代迄今，美國造船量下降逾85%，2023年造船份額僅占全球0.13%，而中日韓三國合占逾90%，美國軍艦造船速度和數量落後中國甚多，是川普尋求與外國合作的主因。

川普極力推動產業回流、吸引外資，發展先進科技、重拾鋼鋁和稀土等重工業才是重點，美國製造業空心化之說不全是真的，它和美國巨額貿易逆差未計入每年近兆美元服務業貿易順差一樣，都是政治操作下的迷思。