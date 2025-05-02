效率與混亂 川普百日的衝擊

川普 不僅語不驚人死不休，他執政百日對美國和世界造成的衝擊也是史所僅見。「震驚」、「混亂」、「太超過」成為民眾和媒體常見對川普政府的形容詞，多家民調都指出川普的支持率暴跌，但川普自評為歷屆總統「史上最成功」，並不忘再嗆對中國課徵145%的關稅 「是他們自找的」；他說，過去14個星期全世界目睹的是一場常識革命。

川普最得意的當然是他的關稅政策；他說，美國現在被所有國家所尊重，指所有國家領袖都想與他見面，包括印度、法國、西班牙等國，也包括中國。川普的關稅戰略當然是要逼全世界和美國談判，白宮發言人李維特說，「下一個100天將達成包括貿易協議、和平協議以及減稅」。

這些在川普眼中「打電話來拍我馬屁」的國家，當然是畏於美國霸權，但當中國、歐盟等都在考慮對美國施以報復時，全世界也發現，「跪美國」未必會是好策略，甚至會被川普吃乾抹淨，還要得寸進尺，率先宣布對美國零關稅的越南就是這樣的處境；即使日本，也考慮要以拖待變，日首相石破茂不輕易屈服川普威脅，還和習近平一樣，到東南亞造訪盟邦，要結合周遭國家力量，找到新的出路。

雖然專家指出川普關稅政策是錯誤的，簡化的公式不符合經濟常理，但川普不在乎，他一向不相信科學，只相信談判與交易。這每日一變的關稅政策，造成全球市場的災難，更重傷美元和美債的信譽；許多人相信，下一場戰爭可能就是貨幣戰爭，而美國政策在全球造成的信譽崩跌，將使這一亂局更加危險。事實上，一連串的亂象已讓金融市場重挫，美國經濟放緩，通膨蠢蠢欲動，美國人財富縮水。

不管喜不喜歡川普，這位用社群媒體推動政策的總統，把權力全力擴張，極具行動力地簽下了139道行政命令，不管這些命令能否奏效，川普就是要展現「有作為的總統」，特別是他任命馬斯克的政府效率部，大砍聯邦機構與成員，諸多政策改弦更張而停擺，卻也因違法爭議和各州政府、司法機關槓上，至少有上百件川普的行政命令被法官裁決暫時阻止了，川普和法官間的對抗還方興未艾。

為了改變各國「占美國便宜」的現狀，川普對外援助幾近中止，國務院規模預算縮水，國防預算也削減，對海外民主支持計畫擱淺，川普退出了世界衛生組織和氣候變遷等國際協議。這些「扭轉全球化亂象」的措施讓美國喪失盟友的信任，甚至因美國威權化和反移民 措施，國際學生紛紛告別美國，造訪美國的遊客也大幅下滑，讓美國這個移民國家的美國夢不再，但川普得意的是，百日來驅逐了近14萬移民，還有嚴守美墨邊境，民粹政策也加劇了美國社會種族歧視的隱憂。

美國外交政策大翻轉，事實上給了習近平爭取盟友的機會，歐洲、日本近來轉向中國的動作明顯，也和美國圍堵打壓中國的戰略目標相背離，也難怪中國網友要以「川建國」反諷川普要成就中國的偉大復興。也因為川普對抗中國目標明確，但戰術混亂，美國亞太政策至今仍搖擺不定，川普自己都會說對台日韓不需致歉，因為「那些國家靠犠牲美國而繁榮」，川普政府會在什麼狀況下介入亞太區域安全，還是僅停留在「拒止戰略」，亞洲諸國也存在疑惑。

川普善變，不信任專業，讓川普政府團隊效率驚人，士氣昂揚，卻也因為「一言堂」現象，讓川普聽不到不同的聲音，權力更無所節制，對美國社會衝擊之急之大，也是歷屆總統所僅見。國會已有彈劾聲起，各州政府和法院與川普政府的制衡也有一定效果，川普正挑戰著美國民主政治運作的極限，加拿大、德國等反川盟友選舉勝出，也說明了民主國家對川普變局的大反彈，這些機制能否讓美國回到正軌，全世界都在看。