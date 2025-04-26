各國已遞投名狀 美中談判疑無路

在美國與各國的關稅 談判中，全球最關心美中談判的進度。目前訊息紛雜，雖然川普 對中國加稅前倨後恭，中方社媒為此大為歡呼「川普慫了」，但是情況仍未定。只見各國紛紛與美國進行談判，印度會是第一個達成協議，這是因為非關稅壁壘相對較低，亞洲的日本尚未跟進，美中領導人仍陷於「誰先打電話」的僵局。

這波訊息，首先是22日在華府近郊由摩根大通集團舉辦的閉門投資者峰會，邀請財政部長貝森特主題演講。由於財長簡報的消息走漏，引起利益輸送的批評，迫使貝森特在會後加開記者會說明。他點出美中關稅經貿談判的關鍵：一是目前與中國的關稅僵局雙方無法持續下去，世界最大的兩個經濟體必須找到緩和局勢的方法。二是他把當前互加關稅的局勢描述為本質上貿易禁運。三是他樂觀認為未來幾個月內緊張局勢有所緩和。四是與中國脫鉤並非美國的目標。五是美中會達成全面經貿協議，可能要較長時間。

川普總統本人隨即被媒體問到美中談判進度時，卻給出模稜兩可的答案，包括：最後將達成「很棒的協議」、何時降低對中方關稅的時機 「這取決於他們」、課徵中國關稅會「大幅下降」、「不會像145%那樣高，但也不會是零」、沒有必要對習近平 「採取強硬手段」等。「華爾街日報」獨家報導則指川普可能對中降低關稅，部分可能降至50%至65%之間。

以上這些說法令人眼花撩亂，最後迫使中方直接打臉川普；中國商務部與外交部24日稍早在各自記者會中，雙雙否認中美之間有就關稅問題展開磋商或談判，「這些都是假消息」，中美雙方並沒有進行磋商或談判，更談不上達成協議。

但路透報導，美中近日就芬太尼問題正在接觸對話，美方認為中方沒有解決問題誠意。川普24日在白宮接待到訪的挪威首相時接受媒體提問，具體說「周四當天早些時候美中雙方就舉行會談」，但沒有說明接觸情況。如果不是川普說謊，美中或許正透過類似投資峰會管道私下溝通，只是中方外交與商務兩部未被告知或裝不知道。

中方對美方關稅顯然很憤怒，接二連三做出報復，包括取消波音客機交貨、取消購買大豆與豬肉進口。若中方不對川普34%的對等關稅，接二連三提出對等報復，談判時難度會降低。只有北京敢與川普互槓，川普也把對中國的關稅提高到毫無意義的145%，全世界只有對中國的新關稅，高於原來的對等關稅。

川普新關稅政策除了目前中國外，根據白宮23日最新說法，至少已有90國已與美國展開新關稅貿易談判，做出讓步，取得美方降低關稅的回報。例如，日本代表團已在華府進行第二輪協商，其中包括考慮增購美國大豆，以換取降低美方關稅，美方也藉此抵銷北京減購進口大豆的衝擊。

商務部剛宣布將對東南亞太陽能板，課徵最高達3521%的關稅，這種反制「洗產地」作法，雖不完全屬於川普對等關稅內一環，但說明美方圍堵中方海外傾銷的決心。這些措施讓中方極為警惕，21日強烈警告各國，不要為獲取美國關稅豁免而犧牲中國利益，否則將面臨中方堅決反制。

這顯示各國在與美國達成雙新關貿協議時，在壓力下選邊，向美方遞投名狀，換取降低關稅。而川普政府同時正加速與他國簽定新的關貿協議，形塑一個新的國際關稅聯盟，企圖取代世貿組織，也可順勢廢除美國給中國的「最惠國待遇」。

就川習兩人政治氛圍而言，商人川普毫無原則，朝令夕改，一切以達到自我想像的最大利益為主，自認在這場博弈占了上風。但扛著民族主義大旗的習近平已屯糧整軍，決心堅壁清野，要打毛式衛國「平津湖戰役」。川普若還自認為「跟習近平關係很好」，就不用再虛張聲勢了吧。