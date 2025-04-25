川普百日執政 引發美國的焦慮

川普 就職即將滿百日，相較於剛上任時的意氣風發，最近美國民調都顯示對川普的支持率降到新低。拜川普「解放日」的關稅 風暴所賜，全世界各地都引爆了反川普聲音，也讓美國信譽深受質疑。川普在關稅政策上一再出現的反覆，也透露著他對諸多政策未能收效的焦慮，川普的不確定性，更成了全球市場的新災難。

川普第二任所展現的，是將總統權力推到極限，幾乎沒有人能控制，三位美國前總統都看不下去，近日都表態，柯林頓未點名地擔心「美國變得更加兩極分化」；拜登說，不到一百天的時間，這個新政府已造成如此多的傷害和破壞；歐巴馬甚至直接抨擊關稅政策，直指川普正在「掏空民主根基」。這麼多前總統出言批評，在美國史上前所未見，唯一沒講話的在世前總統，只有共和黨的小布希。

川普上任後「有仇必報」的施政風格，不斷向美國司法、大學甚至所有的獨立機關挑戰，他甚至要逼退聯準會主席鮑爾，驚動國際，連歐洲央行總裁拉加德都出面勸阻。川普目中無人的做法，讓這位民選總統的施政風格更像專制君主。川普嚴厲打擊媒體，限制「自由派媒體」的採訪權，聲稱他們是「人民公敵」，發起一連串意識形態清洗，矛頭指向媒體、大學。在完全執政的優勢下，國會對這位「君主總統」全噤聲，逼得民眾只好上街抗議，復活節期間全美有700場反川普集會，500多萬人上街，高喊「美國不需要一個帝王」。

許多民眾的憤怒都源於馬斯克 「政府效率部」砍人砍預算的大刀，馬斯克號稱削減了650億元以上的預算，聯邦政府有28萬人被裁，嚴重衝擊政府各部門，但縮減政府浪費的手術刀還沒完，國防部、國務院都在大整併，美國對外援助和文宣等相關計畫都大縮減，這些做法也被視為是美國要從從國際事務中收手，要盟邦「自負其責」。

川普剛上任時，揚言要把加拿大「成為我們珍愛的51州」，讓加薩變成「中東蔚藍海岸」，不惜一戰要拿下格陵蘭、巴拿馬運河，確實有重塑「美國再次偉大」的味道。但善於虛張聲勢的川普，同時也接下負擔極沈重的美國政府財政，美國財政收入大約5兆美元，但要支付7兆美元費用才能維持運作，根本入不敷出，到了6月，有超過六兆元的國債到期要償還，川普政府想解決這個燙手山芋，所以要祭出關稅戰來減輕國債壓力，不料關稅還沒收到，美債卻遭到大舉拋售，美債殖利率飆升，美國利息壓力更大，許多人認為這才是川普收手、關稅政策急轉彎的主因。

更麻煩的是，因為川普關稅大戰雖劍指中國，但對盟邦不手軟，也讓歐盟等昔日盟友起而反抗美國霸權對自己國家的傷害，也全面翻轉了二戰後國際關係架構。美國不能有效聯手盟友齊力抵制中國，反而製造空間讓中國和歐盟，東南亞等鄰邦重建關係，「反對單邊主義和貿易保護主義」，美國製造了更多的敵人，讓自己陷於孤立，也不利於美國經濟狀況，兩敗俱傷的結果，讓美國老百姓日子更加艱苦，連共和黨人都擔心會波及來年美國期中選舉的走向。

川普不能像他自己誇稱的，能有效解決俄烏戰火和中東情勢，反而拉攏俄國的舉動，讓歐洲疑美更深，更重要的是，他一連串「反自由主義」和「反氣候變遷」政策，加上諸多經濟舉措的「反智」風格，讓舉世都對川普狂人難以信賴，對美國承諾失去信心。

川普在關稅政策的粗暴，嚇壞了他諸多金主，華爾街漸行漸遠，連馬斯克都跟著倒楣，特斯拉首季利潤下滑七成，馬斯克都要減少「效率部」工時，回頭自救，強弩之末的川普還能不改弦更張，向中國呼喚放軟嗎？