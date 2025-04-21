犧牲經濟成長 北京獨自抗美

自本月初「解放日」川普 宣布對全球國家徵收新關稅 ，美中的「關稅大戰」就迅速展開，到本月中，兩項形勢已趨明朗：一是美中貿易因高關稅而走向「全面脫鉤」，兩國去年的貿易額達5824億，貿易全面中斷，勢必對兩國經濟造成重大衝擊；二是川普政府正與數十個國家進行貿易談判，而北京則因為採取報復措施，與川普「對著幹」，所以無意與川普進行談判，導致形勢開始對北京不利，因為川普政府如與中國周邊國家達成協議，就會對中國形成「圍堵」之勢，中國變成要獨自與川普對抗。

本月2日，川普的對等關稅將歐盟 稅率定為20%，歐盟當即作出反擊，但到了9日，川普退卻，將20%減為10%，歐盟也調整步伐，收回報復的20%，用意是「給談判一個機會」。義大利總理梅洛尼17日訪美，與川普會談，梅洛尼的白宮行雖欠具體進展，卻也反映出川普與歐盟有達成協議的傾向。事後她對記者說，相信歐盟可與美國達成協議。她的話雖誇大多於實際內容，但也反映了歐盟對「川普關稅」的應對取得初步成果。歐盟共27個國家，是全球最大貿易集團，如果它與川普達成協議，北京將難以拉攏。

川普的財政部長貝森特17日表示，日本、南韓、印度和越南，已表示與美國談判，其中越南的談判，將於下周開始。這四國都是中國周邊重要經濟大國，貝森特對記者說，這些國家的談判有一重要主題，那就是：「如何讓中國對美貿易回復到平衡」。美國去年對中出口1435億，從中國進口4389億，出現2954億的逆差，所以美國說貿易不平衡。

習近平18日結束東南亞三國的訪問，訪問全程呼籲越南、柬埔寨和馬來西亞與中國一起對抗川普的單邊貿易「霸凌」，並將中國宣揚為貿易自由穩定的國家。雖然中國是東南亞國家的最大貿易夥伴，但是美國才是這些國家的最大出口國，川普本月2日公布的對等關稅稅率，柬埔寨49%，越南46%，是所有國家中最高的，反映出美國對這些國家出現巨大逆差，正是川普力求糾正的。

東南亞被視為中國的後院，現在顯然後院起火，在川普已訂出的90天談判期內，這些國家希望與美達成協議，但川普會如何對付它們？例如越南，去年的對美逆差達1235億，是中墨兩國以外的第三大；川普將會對它如何降低關稅，以便讓它投向「反中」的美國懷抱？但如果關稅調低，則蘋果和耐吉等又怎會如川普所說的那樣將生產線移回美國？對越南的關稅安排，將是川普的一大考驗。

如果歐盟和鄰國一一投向川普，中國就會陷入獨自對抗川普的危險處境；屆時，北京所說對關稅戰「奉陪到底」，真的可以一直戰鬥到最後？

北京可能認為自己有贏的機會，所以才高調地說「奉陪到底」。這種底氣從何而來？自2018年爆發第一次中美貿易戰後，習近平不斷提出要「自力更生」，所以已為川普的高關稅做了多年準備，川普的政策正好落在習的計畫上，所以習日前毫不遲疑地表示，「70年來中國一直靠自己，不依賴別人，無論環境如何改變，我們還是一貫地靠自己不靠別人」，領導人不顧一切，與川普互掐，將對美商品稅率提高至125%，卻要人民吃苦，面對高關稅，一起撐下去。

但中國經濟自2020年疫情爆發以來，一直未能擺脫危機，經濟在消費不振的情況下，無法恢復到疫前的水平。現在面對歷史性的高關稅，高盛的研究顯示，如果中國被徵稅50%，今年的GDP將減少1.5%；被徵稅125%，今年GDP將減少2.2%；Barclays銀行的計算顯示，中國要用額外7.5兆人民幣(超過1兆美元)，才能抵銷高關稅的衝擊，讓今年的GDP保持在4%，而達不到今年的目標5%。