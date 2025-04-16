川普擅「演」總統 與馬斯克分歧漸增

川普 上任近三個月，卻像還在競選，他想鑽憲法漏洞做第三任期，天天在白宮總統大辦公桌前，兩位內閣部長或美軍將領隨侍兩側，向媒體發布消息。有人認為他像第一任期，每天製造新問題新危機，再解決問題化解危機當政績，怨懟加拿大、墨西哥，奪取格陵蘭、巴拿馬運河，與澤倫斯基吵架，讓自己變世界的中心，「讓美國變得偉大」。川普似不信自己是總統，熱中「扮」強人總統，演得有聲有色，讓川粉們興奮，兩黨建制派和外國對手卻反感或害怕。

川普一條社交貼文，威力勝過華爾街一大群專業分析師和全球經濟學者，他9日上午貼文「這是買入的大好時機」，三小時後宣布除了中國，對等關稅 延後90天實施，華爾街股市立即從他上任蒸發逾6兆美元，迎來有史以來第二大漲幅，僅七大科技股單日市值增逾1.85兆元，創歷史紀錄。川普陶醉能駕馭股市，卻引來違法內線交易質疑，早晚再被民主黨抓住把柄政治算帳。

川普癡迷扮總統，很多行為能博取民眾好感，在全球媒體鏡頭前，川普自編自導自演電影裡的好總統，股市崩盤或全球輿論譁然，都讓他感覺這樣才真正領導世界。出身電視實境秀的川普太愛這個角色了，三個月來，他霸占全球媒體頭條，日夜推文宣布重大人事政策、轟炸葉門、關稅解放日等，震動世界數十億人。

川普用荒謬的關稅計算公式決定稅率，撼動世界，依恃美國是全球最大消費國，2024年美國進口4.11兆美元、出口3.19兆美元，美國人購買力全球第一，使川普有底氣向世界最大製造國中國叫板，徵新關稅、施壓各國買美債、威逼利誘外商投資美國，但美債危機和經濟衰退也成兩大軟肋，後果難料。

川普從不在乎總統形象的莊嚴性，驕橫跋扈、言詞粗俗，稱加拿大是美國第51州、叫總理「州長」，把75個願與美國談判國家領導人比喻成「舔我的屁股」，粗鄙的流氓口吻川粉們欣賞，但和副手范斯、白宮發言人李維特的「美國戰狼」言論一樣，讓盟友和敵手都反感，支持者卻認為這代表美國強大。

川普該警惕物極必反、盛極必衰，全美反川普示威愈來愈多，昆尼別克大學民調，53%民眾不認可他履行總統職權方式，滿意度剩41%，年輕人更反感他。川普團隊網上討論轟炸葉門真夠離譜，搖擺州威斯康辛州最高法院大法官選舉，馬斯克 投入2500萬支持保守派人選，自由派候選人卻以55%比45%勝出，選民用選票警告川普，不會照單全收，川普會警惕嗎？

世界首富、特斯拉執行長馬斯克從政，花2.59億元為川普助選，坊間傳聞金額遠不止此數。他領導政府效率部(DOGE)大砍聯邦公務員和預算，屢被法官判決違法或停止執行，川馬不畏爭議，如今卻漸行漸遠。

川普多次公開表彰馬斯克貢獻，但老馬揮電鋸公開表演，揚言逆我者誅，據傳川普不悅。川普向全球發動關稅戰，重傷特斯拉全球市場，股價腰斬，與中共高層關係良好的馬斯克公開勸川普，呼籲美國和歐盟關稅應為零，美歐設自由貿易區，川普都未採納。馬斯克駡川普的關稅顧問納瓦羅是白痴、弱智，比磚頭還蠢，有如指桑罵槐。

傳聞川普開始疏遠馬斯克，老馬公開說，當初估計為政府削減2兆元支出，2025財年可能只能削減1500億；川普也說「不需要他來完成任何工作」，外界認為兩人早晚分道揚鑣，但分則兩害把兩人綑綁一起。

馬斯克在中國投資利益大，稀土和電池都依賴中國，無法切割，美中對決讓醉心影響全球政治的馬斯克裡外不是人。川普揚言產業回流，蘋果iPhone如移回美國生產，每支將從1000多美元漲至3500美元，美國能找到像中國能忍受996(早9晚9，每周工作六天)的工人嗎？看來川普執政蜜月期或川馬關係，即將走入質變的關口。