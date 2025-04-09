中國反制川普 平靜下的驚濤駭浪

中國4日宣布，由美東時間9日起，對美國所有進口商品一律加徵34%關稅 。這是針對川普 2日宣布的新關稅進行報復，川普當日說要對中國商品加徵34%關稅，加上之前20%，稅率增至54%。川普8日已表示中國不撤銷對美的報復關稅，再對中國加徵50%關稅，且9日生效；加上3月上路的20%關稅，累計對中國關稅已達104%。

但面對如此高的稅率，中國卻表現得一片平靜，3日還由習近平率領六名常委，一起到北京郊區種樹，擺出好整以暇的姿態，不為川普的大動作所撼動。

但平靜的背後，中共政權其實正處於歷史性的危險關頭，處處存在著驚濤駭浪；中國經濟自2023年疫情結束以來一直未能擺脫危機、台海戰爭隨時可能爆發，加上現在的川普歷史性高關稅，處處都是危機。北京高調提出反制措施，要對美國商品加徵34%的關稅，加上之前的10%至15%，等於向美國徵稅44%至49%，如此高的稅率，不但使中美關係走向決裂，勢必走向驚濤駭浪的發展。

北京對美推出斷然反制措施，其中還有不少對己不利的因素。

一，北京宣布向美商品加徵34%關稅後，原來表示願意接受談判的川普，立即改口說他的對中關稅政策將不會改變，且再加碼。這反映出北京的高調反制，反而使川普變得堅決，使兩國的談判變得困難。

二，中國去年對美出口4389億元商品，從美進口1435億，對美逆差2954億。相比於出口，進口1435億雖較少，但仍是一大筆貿易，現要徵稅44%至49%，等於封殺所有美國商品，因此必須找別的進口貨源。不吃美國牛肉，還較易找到替代，但一些必需商品，就不好找，例如美國的晶片，結果只能是損人不利己。

三，上次2018年的貿易戰 ，北京不是華府對手，因為關稅戰到了最後看的是進出口數字，中國對美出口5000億，對美進口不到1500億，兩者相差3500億，川普因此可以不斷提高稅率，北京卻無法抗衡。這次北京又忍不住，大舉徵稅34%，可算是失策。北京打貿易戰，其實有其他好牌，如美國在大陸的公司，去年銷售收入共達4900億美元，北京大可向美國公司下手，無須在稅率上刺激川普。

四，川普這次向180個國家加徵關稅，值得注意的是，多個東南亞國家成為打擊對象，例如越南、寮國和柬埔寨稅率46%至49%，泰國36%，印尼32%。為什麼？因為自2018年的第一次中美貿易戰起，中國大量工廠移到東南亞，藉著改變生產地點，逃避美國對中國的關稅。越南去年對美貿易逆差1235億，是中墨兩國以外的第三大逆差國，難怪川普要重手出擊。川普對這些國家徵重稅，其實就是向中國徵稅。

五，川普對全球國家徵稅，歐美輿論一致認為，川普給中國送了一份戰略大禮，因為包括被徵高稅的美國盟國都對川普不滿，成為中國拉攏的對象。但細想之下，這雖是中國的「機會」，「聯手反美」卻不是那麼容易就能實現的。試想，加拿大雖說要反制川普關稅，但加拿大與美國接壤，政經關係密切，要擺脫美國談何容易。歐盟的情況相若，歐盟不能沒有美國的軍事支持，否則難以抗俄；法國的馬克宏雖常把獨立路線掛在口邊，還表示要與中國改善經濟關係，卻從來不敢真的反美。

六，另有分析說，川普大幅提高徵稅，背後用意不只是增加稅收，彌補聯邦政府赤字，更可能是在美中關係日趨緊張之下，為台海爆發戰爭作準備。這該如何解釋？向所有貿易國大徵關稅，目的是減少對這些國家的貿易依賴，因此在戰爭爆發時，可減少受到牽制。

七，中國當前的最大危機是經濟危機，首忌與美國爆發全面貿易戰，但北京卻忍不住，上了川普的當，勢必捲入曠日持久的貿易戰，反而不能把注意力放在「救經濟」之上。救經濟的根本在於拆除房市泡沫破滅所釀成的危機，在於增加消費和就業，而與川普大打貿易戰，就只能與這些根本目標愈行愈遠。