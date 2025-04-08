川普多面出擊 世界亂局才剛開始

川普 發動關稅 戰，世界和美國國內都亂成一團。新關稅實施次日，美國Costco五粒裝酪梨立即從7元漲至12元，肋眼牛排每磅從12.99元漲至19.99元，史坦普500大企業市值兩天來蒸發5兆元，都只是冰山一角。中國強勢報復美國，牛豬雞肉和玉米、高粱、小麥等可能改從其他國家進口，支持川普的農民大禍臨頭。關稅戰使3.4億美國人錢包遭殃，川普要求大家忍耐暫時痛苦，他要重塑經濟和產業、改善赤字，讓美國重生變成更富強超級大國，但能否實現，愈來愈多人擔憂會搞砸。

川普正多面作戰，美軍在中東連續轟炸葉門「青年運動」叛軍，第二艘航母即將抵紅海，可能加派第三艘航母馳援中東，殺鷄用牛刀，劍指提供飛彈給葉門叛軍的伊朗 。伊朗如未依川普限令，兩個月內提出解決發展核武方案，美軍可能轟炸伊朗地下導彈庫和核設施。敘利亞阿塞德政權倒台後，美國以色列聯手想肅清哈瑪斯和葉門叛軍，都衝伊朗而來，美以如對伊朗開戰，世界將亂上添亂。

美國策略是要俄烏達成停火，也為沙烏地、以色列清理中東敵對勢力，減輕美軍在歐洲、中東負擔，資源轉移東亞，對付中共。川普向普亭妥協，施壓烏克蘭割地換取停戰協議與和平，全面關稅戰「厚待」中國，外交、經濟、軍事多管齊下遏制中共，習近平強硬對抗關稅戰，或許深知妥協也無法換取川普轉圜，就算吃草也硬抗到底。

川普關稅戰也打擊越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國，擺明封堵中國轉口「洗產地」貿易，遏止中國產業鏈外移東南亞和墨西哥想規避美國關稅的冀圖，不打垮中國經濟誓不罷休。中東風雲緊急、台海南海繃緊，美國防長赫塞斯走訪日菲，台灣國安會秘書長吳釗燮率團訪美，與美方對話，美中經貿戰不無可能升級為軍事戰，危機令人細思極恐。

川普的政策被指是「瘋狂開倒車」，反而創造「讓中國再度偉大」機會，提供中國贏得全世界的黃金機遇，讓中國重新繪製有利自己的亞洲地緣政治版圖，尤其對「全球南方」，北京贏得大好機遇。「經濟學人」、彭博資訊都指川普將美國隔絕於世界，可能讓「百年未有大變局」真的實現。

但川普幕僚認為，川普有宏遠偉大計畫，其第一任期貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)指出，全球化貿易體系已失敗，20多年來美國26兆美元財富轉移國外、經濟放緩、技術落後、美國人變窮變短命等四大惡果，必須用關稅達成貿易平衡，必須逆轉全球化，根據美國利益來修正。

這20多年，美國經濟僅有三年成長率超過3%，外貿每年有6000億美元逆差，美國創新減緩、技術領先惡化，美國發明個人電腦、半導體、太陽能板、核能等，但所有生產幾乎都在外國，美國失去領先地位，甚至退出競爭；澳洲戰略政策研究所追蹤64項關鍵技術，美國有57項落後於中國，美國貿易、技術和產業都被掏空，勞工階層生活品質惡化，25年來工資未調升，生活變窮，因酒精上癮、毒品和自殺，勞工平均壽命縮短約八年，是G7唯一壽命低於80歲的國家。

川普團隊認為，美國被坑了，不是因工人懶惰或愚蠢，而是體系太糟糕，美國貿易體系拋棄了他們，必須用關稅、減稅、削減政府支出、放鬆管制、增加能源供應等組合拳改造，讓資金和產業回流，使美國解放和重生。

這套思路有一定道理，但能否逆轉全球化和各國產業分工、打敗中國，不無疑問。中國的出口市場，美國只占16%，即使歐盟和美國同步遏制中國，兩者僅占中國出口31%，對中國未必具致命殺傷力，何況這需要長期努力才可扭轉，美國3.4億人因提高關稅，每個家庭每年估計至少須增加5000元支出，川普的愛國情懷，可能不敵民眾錢包受損引發的怒氣和反對。