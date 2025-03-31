習傳言不止 中共決策不透明之弊

近日網上傳得最厲害的一項消息是習近平可能因病退休 ，而且最快可能在7、8月召開的四中全會和北戴河會議時就會宣布；事件起因於本月21日傳出習在貴州調研時所講的一段話，暗示他可能退休。多位知名中國專家分析，如果成真，主要是因為習在軍中權鬥中失勢，被逼退位。關心中國發展的人，對於這樣的傳言，不可能不注意，因為此傳言關係中國近年的一大發展，最高領導人可能要換人，整個局勢將會大變。但不得不問的是，這樣的傳言能信嗎？

據稱那段習所說的原話是：「我們在20大上組建了承前啟後的中央領導班子，這就保證了即使我本人因身體原因而退休，也會保持中央領導集體的穩定。」貴州調研的新聞附有照片，顯示習滿頭白髮，與平時不同；貴州之後，習又去了昆明，在昆明的一段視頻顯示，習的肚腩特大，異常凸出，有分析說他穿了避彈衣，但就算如此，肚腩仍大得異常，反映他的身體狀況，也隱含著他所說的「因身體原因而退休。」

根據專家研判，最近傳言不斷，稱習在軍中鬥爭中失勢，其中最重要的是，去年11月底軍委政治部主任苖華落馬，然後是本月11日軍委第二副主席何衛東在「兩會」結束後十幾天未露面，據傳被抓。何衛東和苗華都是習提拔和安插在軍委會的最重要親信，兩人被下台，代表習的失勢，軍權一失，就只能被逼退位。

這樣的傳言能信嗎？答案是，難以相信；準確一點應說，對傳言要持保留態度，等時間去證實傳言真偽；至少有三個原因不能輕易相信這樣的傳言，第一，那段話有可能是反習勢力編造的；第二，在官方報導中找不到那段話；在西方媒體中，雖有極右媒體作了報導，但華爾街 日報、紐時、經濟學人和金融時報等較嚴謹的報刊中，也不見報導，反映出這些報刊選擇了不報導，原因當然是傳言無法證實。第三，更重要的是，至今為止，還不能證實，何衛東和苗華到底是被「反習勢力」(例如軍委第一副主席張又俠)所鬥倒？還是被「習派」所鬥倒？這個關鍵問題得不到澄清，軍中權鬥形勢仍是撲朔迷離。

中共 的黨內鬥爭，都是不透明的黑箱，外人難知內情，一切都只是猜測。但要注意的是，不透明對中共自己也可以造成不利。

譬如經濟也可能受不透明所害。中國政府宣布，今年的經濟增長目標是5%。但這個目標與經濟現實有一巨大落差，因為人民親眼看到，最繁榮的上海和北京，大量商店關門，街上少見行人，面對這種蕭條情況，政府不但不誠實以對，還高調地說，經濟很好，而且會更好。這不是欺騙和說謊又是什麼？經濟學人日前專題報導，中國經濟數據廣泛造假，就高層決策用的「內參」，也大量滲水，這種不透明操作的結果是，中共自己也無法作出正確經濟決策。

本月16日，政府又推出一連串「救消費」的措施；如要達到全年GDP增長5%，消費所占的GDP比率必須達到60%，但去年消費只占45%，試問怎麼能從45%提高至60%？事實上，房市泡沫在2021年破滅後，房價持續下跌，以致占GDP 25%的房市已全面崩潰，人民對經濟失去信心，故而減少消費。在這種情況下，如何能提高消費？將消費比例提高，只能是空喊口號而已。

除了經濟數據，死亡人數更是個驚天大祕密。文革死了多少人？大躍進造成的大饑荒又死了多少人？2020年疫情爆發初期，在不明病毒情況和沒有藥物下，官方說只死了數千人；三年清零，官方說只死了數萬人。這都是不透明制度的結果，不透明是中共的癌，只要這種癌繼續存在，政府公布的數據都不能作準，這也是人民對政府失去信心的基本原因。