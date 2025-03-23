汽油跌破3美元 未必是好消息

美國加油站的汽油平均價格已連續第四周下跌，即將跌破每加侖3美元，達到多年來的最低水平。油價 下降可能被視為川普 的政績，但專家警告，油價下降並不一定是好事。

川普總統很自豪地將汽油價格下跌，攬為自己的功勞，但專家表示，他對此毫無貢獻；而且他的關稅政策反而可能會使美國國內石油 生產成本進一步提高。

美國原油指標西德州中質原油價格，目前在每桶66美元上下，較川普上任第二天下跌11%。根據美國汽車協會（AAA）本周的最新數據，全美每加侖普通汽油的平均價格為3.08美元，低於一周前的3.081美元、上月的3.161美元和去年的4.367美元。比川普上任時下降約2%，較一年前下降近10%。

隨著對關稅和政策不確定性的擔憂加劇，全美大部分地區的汽油價格持續下跌，然而，汽油價格跌至多年來的最低水平，意味著強烈的警告。

通常經濟放緩時，汽油需求就會下降，柴油和航空燃料等其他精煉產品的需求也會下降。目前已經出現一些跡象。航空業者在最新財報電話會議中都不約而同提到，對經濟放緩的擔憂已讓搭機出遊比率降低，航空公司不得不減班因應，進而減少對航空燃油的需求。

在2024年總統大選前，民調顯示，國家經濟狀況和更高的生活成本是大多數選民最關心的問題。川普總統在競選時承諾，透過關稅和放鬆管制來降低美國人的生活成本，以促進美國經濟，這也成為他當選的最大助力，可是如今這些政策卻有可能引發的貿易戰，並對日常商品成本，造成影響。

汽油價格是美國人用來評估通貨膨脹走向的指標，因為他們每天在塞車時，或開車經過加油站都會查看汽油價格，隨時留意哪一家加油站更便宜。

早在川普上任之前，美國的石油產量就已經超過其他國家。即使他在第二任期開始後推出支持鑽探的政策，也並沒有太大的提高產量。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，自去年第4季以來，石油產量穩定，2025年每日平均產量將達到1350萬桶，只比2024年增加20萬桶。預測2026年石油產量僅會小幅增加至每日1360萬桶。即便如此，國內生產並不是導致價格下跌的因素。

近期油價下跌是由於典型的供需失衡，而不是預期川普刺激國內石油產量增加，由主要石油出口國組成的OPEC+日前宣布了未來16個月增加產量的計畫。而且有跡象顯示石油需求疲軟，尤其是中國大力推動能源轉型，加上經濟成長趨緩，減少需求。

而且如果油價大幅下跌，最終可能會導致生產全面放緩。因為美國石油生產商無法從過於便宜的油價中獲利。從生產商的角度來看，估計油價需要接近每桶70美元才有賺頭，更不用說接近川普官員異想天開的50美元的目標價了。

川普承諾削減石油業監管，或許會降低油氣生產商的成本，但不足以刺激產量；反而是對外國鋼鐵進口徵收的關稅，可能會增加生產商的成本，鑽井的收益將被不斷上漲的成本所抵消，尤其是油井使用的鋼材。而且由於預期關稅的影響，美國鋼鐵公司抓住競爭減弱的機會，已開始調高國內鋼鐵價格。產業機構KeyBanc表示，美國現貨鋼鐵價格過去兩個月總體上漲超過30%。

最新的消費者物價指數（CPI）報告顯示，汽油價格下降有助於緩解整體物價壓力，但許多消費者、經濟學家和企業擔心川普的關稅政策可能很快就會刺激物價進一步上漲。

如果跡象顯示美國經濟放緩，或者美國或全球經濟真正開始衰退，那麼汽油價格迅速大幅下跌就會領先指標。由新冠疫情引發的2020年經濟衰退以及2008年和2009年的經濟大衰退都曾導致汽油價格大幅下跌。

換言之，油價走勢反映出的是一體兩面觀點：油價跌至每加侖3美元以下表面上可能是好消息，但它背後代表的壞消息卻是經濟即將陷入衰退。