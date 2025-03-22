社論／美國之音可以改造 不應關門

美國之音。(路透)

川普 總統上周簽發行政命令，要美國之音(VOA)等相關機構的員工帶薪休假一個月，等候進一步整改；全球獨裁專制政權無不雀躍歡欣，但長期從美國之音等獲得訊息的聽眾無不失望。依川普政府的意識形態，美國之音等新聞機構因此大幅縮編至無法運作，恐勢所難免。

川普總統這項行政命令是「繼續削減聯邦官僚機構」，其中排名第二的是國際媒體署(USAGM)負責管理美國政府編列預算資助的對外廣播電台，包括美國之音、自由歐洲電台(RFE)/自由電台(RL)和自由亞洲電台(Radio Free Asia, RFA)、中東廣播網等。這些新聞機構即起已被消音。

美國之音在1942年首播，先是德語，暴露納粹政權暴行，此後語言數量速增。冷戰期間，美國之音成立自由歐洲電台/自由電台，1996年成立自由亞洲電台，聽眾達4億多人。當極權國家民眾，在自己國家渴望聽到真實訊息與真相時，美國之音就是唯一來源。中文美國之音是少數幾個能夠穿透中國的新聞媒體之一，其運作也讓中共 政權十分惱怒。

記者高瑜推文說，「中共治下75年來，多少中國人冒着生命危險，收聽被中共定位的『敵台』，就是想聽到『真實的情況』。」中共官方則評論「美國之音就是華盛頓推行霸權主義的輿論先鋒」，可見美國之音對專制獨裁封鎖如芒刺在背，但也被批評為是配合美國外交與國家利益的大外宣。

截至目前，美國之音、自由亞洲電台和自由歐洲電台/自由電台，有10名記者仍因採訪報導，分別被關押在阿塞拜疆(亞塞拜然)、白俄羅斯 、緬甸、俄羅斯、俄羅斯占領的克里米亞和越南。美國之音向紐約「保護記者協會」諮詢求助，正籌備5月「世界新聞自由日」專題，如今戛然而止。

既然如此重要，川普總統為何要對美國之音開刀？長期以來，保守派就認為美國之音等帶有自由主義傾向(偏左)，川普去年11月獲勝時，將對美國之音等有所改革，山雨欲來，內部人士心裡有數。

白宮指責，國際媒體署長期以來不受管轄的「官僚主義」，例如主管指示記者報導提及哈瑪斯時要使用「民兵/武裝分子」(militants)字眼，而不是「恐怖分子」(terrorists)；美國之音撰寫充滿左派意識形態的社媒貼文，明顯偏向多元化和性別爭議的內容，另外還有「對外籍員工審查失誤、資源管理不善，及宣揚反美言論」等等。

長期以來，雖然薪水來自政府預算，美國之音在官方政治意識形態與干涉新聞採訪報導之間，仍勉力維持新聞專業的「防火牆」。但從保守右派來看，做為對外傳播美國官方信念與政策的官方新聞媒體，一直鼓吹自由派觀念，早就想整頓。

美國之音內部抵制川普非常激烈，對共和黨國會的監督也不理會；最後一根稻草在前不久，川普12日在白宮接待到訪的愛爾蘭總理，有媒體問客人總理如何對川普總統驅逐巴勒斯坦人的看法，川普不滿質問：「你是那家媒體？」得知是美國之音記者後，川普說「難怪」，充滿揶揄嘲諷，隨即在14日簽署關閉的行政命令。

各方認為國際媒體署的確需要改革，但不該裁撤；多年來，董事會也幾次提出改革方案，都是零碎改革，各單位仍存在自我中心的官僚主義，如今終於要打掉重造。

冷戰沒有結束，隨著AI科技超速發展，專制政權「數據專政」越來越嚴緊，控制資訊的數位封鎖手段更進步。川普與右派必須要學習冷戰歷史，結合美國強大數位科技，突破數位鐵幕，重新擦亮美國之音、自由亞洲電台的老招牌。