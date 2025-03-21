賴十七條敵國論 再掀反中備戰說

在中國大陸反分裂法20周年前夕，中華民國總統賴清德 舉行國安高層會議，直指中國為「境外敵對勢力」，並主張恢復軍事審判制度、對兩岸關係嚴管嚴控等17條因應策略，在野黨直批是準戰爭準備，要將台灣推回準戒嚴狀態，更讓兩岸關係大倒退。

大陸國台辦發言人陳斌華用四個「凡是」做出回應。陳斌華說，玩火者必自焚。凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞台獨分裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。用詞之強烈相當罕見，中共 更在稍後在台海舉行戰備警巡演習，做足文攻武嚇，絕不手軟。

賴清德祭出軍事審判制度，從嚴因應軍中共諜案，以有效肅清中共對軍中的滲透，大陸則直接公布了台灣資通軍人個資，說明大陸清楚掌握國軍「敵在何方」，台灣國防部指中共是指鹿為馬，但也不避諱大陸威脅日盛，國軍必須強化由演轉戰的應變能力，應對兩岸日趨嚴竣的台海情勢。

軍事審判制度的廢除，是當年民進黨以人權訴求的主張，如今賴清德不惜自打嘴巴主張恢復，主要是近來共諜案中，有六成是軍人，顯示軍中遭滲透威脅嚴重，不祭重典無以防堵補漏。然而在野黨多認為，恢復軍審事實上是為「準戰爭狀態」做準備，甚至是以「反中」為名，對內嚴控，讓執政當局能擴權以對付政敵，對內鬥爭的用意願重於對外防衛。

賴清德政府開年以來，推動最力的政治攻防是所謂「大罷免」訴求，把藍營立委全描繪成「舔中害台」的民意代表，所以會在國會「亂刪預算」毀憲亂政。民進黨總召柯建銘早預言賴清德會為「大罷免」行動「大登場」，總統府雖然一再否認有此圖謀，但賴清德錨定中國為「境外敵對勢力」，要再掀台灣「反中保台」大戰時，事實上也就是口中不說、行動誠實的「大登場」，要在台灣社會裡揪出「和敵人唱和」的內奸，包括請領大陸居住證的台灣人，在台灣宣傳武統的陸配網紅，在大陸附合中共宣傳的藝人，賴政府都要把他們清出來，趕出去，施以重罰，連串行為也讓演藝界、台商、陸配感到人人自危，不敢再輕易表態發言，唯恐誤踏民進黨政府紅線。

國民黨 當然明白民進黨政府是為了固權護位，不惜將兩岸關係帶入險境，也要將國民黨徹底抹紅，國民黨主席朱立倫直批賴清德是兩岸關係和台灣民主的麻煩製造者。國民黨當然不能坐以待斃，因此要以百場座談會反制，並發起「反戒嚴公投」，將賴17條視為「準戒嚴動作」，要交給人民決定。

對兩岸關係的急速變化，美國並不願直接表態，因為川普期待川習會，台灣也很擔心因為川習會讓台灣面臨如烏克蘭般遭川普捨棄，美國務院只好一再表示對台關係不變，要確保台灣人民不受威脅，也支持台灣打擊中國間諜的主張，事實上，也因為美國對台灣間諜狀況不放心，因而也認同賴的發言是在「北京近日活動來看是合理的」。

台灣部分輿論也認為，賴清德這位「務實台獨工作者」，是有效擇定川普總統剛上台，全面顛覆國際關係，忙於處理俄烏和以哈戰事，以及關稅戰的空檔，北京困於經濟通縮，又要準備應付中美較勁的威脅，趁隙祭出傾獨政策以堅壁清野，美中兩大國也不致會有什麼激烈反彈動作。

不過，中共一再表示對台獨作為絕不手軟，賴政府輕釀玩火行動，會如何自己陷入難局，川習會必然會有一定的答案，這才是台灣真正危機所在，賴政府是否真有應變對策，大家等著看。