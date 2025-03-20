我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

川普震撼下 亞洲國家各尋生路

社論
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普上台，全球震撼，不僅在歐洲，亞洲國家同樣感受到，尤其歐亞有其相似性，歐洲面對俄羅斯霸權一樣，亞洲同樣面對著中國霸權，大家的共識都是，美國已經不再能信賴依靠。不過川普上台後日理萬機，外交方面，專注在俄烏停火與中東反恐重建，尚無暇顧及亞洲政策，只能夠從蛛絲馬跡中研判。

譬如，川普對台灣是否有明確安全承諾？根據他的國防次長柯伯吉(Elbridge Colby)在4日的提名同意聽證會上表示，雖然台灣對於抵制中國雄霸亞洲這一美國核心利益固然非常重要，但台灣不是美國「生死攸關的利益」(existential interest)。他甚至在書面答覆中指出：「我認為明確承諾保衛台灣的成本大於其收益。」

日本媒體敏銳地察覺，他的話中有話，在1950年時任美國國務卿艾奇遜提出著名的「艾奇遜線」，標識出美國防共產主義擴散的警戒線，包括日本、沖繩、菲律賓的主要島嶼，不包括南韓和台灣，有人懷疑這觸發了韓戰。而今，柯伯吉如此說，是否意味著美國在亞洲的防衛警戒線，已不再包括台灣，這是否會誘使中國侵台？

AIT台北處長谷立言對柯伯吉最近的說法，他認為跟美國過去45年的政策保持一致，符合戰略模糊。可是這很難以「戰略模糊」來解釋，尤其是越來越多的學者與官員都指出，在台灣越趨民主化以及解放軍取得區域優勢之後，「戰略模糊」越來越難維持，新艾奇遜線的危險，就在做出新的「戰略清晰」。

柯伯吉另一個發言爭議，就是川普政府可能廢棄AUKUS協議；早在選前，柯柏吉就提出對AUKUS協議的質疑，這個協議要求在2030年初，美國須提供澳洲二艘二手核動力攻擊潛艦，但他認為以目前美國造艦能力，無法同時滿足美國海軍與澳洲海軍的需求。

在聽證會上，柯伯吉仍然堅持他的看法，因為在AUKUS協議中有一個帝王條款，即：在向澳洲出售任何船艦前，美國當時總統必須證明，美國放行任何一艘，不會削弱美國海軍的能力；但事實上，目前美國潛艦數量比目標要少四分之一，而且美國潛艦生產速度只有過去的一半，看樣子美國是要準備毀約了。

這當然在澳洲引發軒然大波，尤其解放軍艦隊才剛繞行澳洲大陸，前總理騰博爾就痛批「極度不公平的糟糕交易」，國防不能依賴美國，對於美國國會研究處建議，與其交付潛艦給澳洲，不如把未來幾年的新生產潛艦交付給美軍，由美國與英國在澳洲海域部署執行潛艦任務。而澳洲把潛艦費用轉移至中長程飛彈與無人機，批評者認為，澳洲將淪為美國的前哨基地。

對於亞洲國家來說，面對不可靠的川普政府，甚至美國長期政策轉向，唯一能夠操之在己的只有幾個選項：

其一，增加國防預算，只有南韓的國防預算達到GDP的2.8%，澳洲勉強過了2%，但是仍然沒有到達美國要求北約的3%，日本要到2027年才能達到2%。

其二，區域結盟，這包括美日澳印四方安全對話，以及美日韓三邊結盟，麻煩的是，美國都在其中扮演關鍵角色，亞洲國家要個別結盟，會有類似日韓歷史糾結等問題，不過亞歐聯合是個可能，日本與義大利、英國共同發展第六代戰機的計畫，原來不被看好，現在反倒因禍得福。

其三，對美國核武保護傘沒有信心，逼歐洲國家發展自主防衛，甚至鋌而走險，譬如波蘭開始討論發展核武，在亞洲的南韓也想以核武對抗北韓核武，澳洲現在有人則主張再回頭找法國，討論替澳洲發展核動力潛艦，也許可以填補美國拒絕提供的空檔。

有些選項，老實說，譬如核武，是病急亂投醫，但是川普上台、美國政策丕變，對於亞洲國家而言，這也是不得已的。

澳洲 川普 日本

上一則

台要揮別電價夢魘 唯有返核

延伸閱讀

路透：川普擬向中船隻收巨額港口費 影響美煤炭、農產品出口

路透：川普擬向中船隻收巨額港口費 影響美煤炭、農產品出口
「想要關鍵礦物嗎？」剛果總統致函川普：幫擊退叛軍可交換

「想要關鍵礦物嗎？」剛果總統致函川普：幫擊退叛軍可交換
不支持以武力改變台灣現狀 魯比歐：這是川普的政策

不支持以武力改變台灣現狀 魯比歐：這是川普的政策
川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息 因為關稅要來了

川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息 因為關稅要來了

熱門新聞

(世界新聞網)

一洲焦點／川普連3勝 下半場會如何？遣返反猶挺巴生

2025-03-12 20:22
「一洲焦點」談本周美國及國際大事。(歐新社、路透、世界新聞網)

一洲焦點／川普小澤通話、北京為運河發火、甘迺迪檔案

2025-03-19 14:04

川普式衰退 風險正在擴大

2025-03-14 02:00

川普想再崛起 卻可能導致霸權崩落

2025-03-18 02:00

馬斯克與DOGE恐將面臨末路

2025-03-15 02:01

特斯拉成為川普新政反指標

2025-03-13 02:00

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？