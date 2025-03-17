Nvidia GTC大會 黃仁勳將談量子突破

晶片大廠輝達（NVIDIA）的GTC大會即將於17日在加州聖荷西登場，其中以該公司創辦人暨執行長黃仁勳擔綱的主題演講最受市場矚目。（路透）

備受矚目的輝達 (Nvidia，另譯英偉達)GTC大會，將於17日至21日一連五天在聖荷西舉行。這年度大會是輝達每年的最大重點，黃仁勳 每年都在大會演講，講述AI 的最新發展，以及輝達新一代晶片的創新設計，成為全球AI行業的焦點，黃仁勳還利用這個大會，建立投資者對輝達的信心，今年的演講定於美西時間18日上午10時。

去年的GTC，黃仁勳推出Blackwell晶片(GB200)和以Blackwell為核心的軟件系統(NVL72)，因此「GB200 NVL72」成為今年全球最重要的AI晶片，輝達整年的成敗和「AI革命」是否能夠推進，就依靠DB200 NVL72。那麼，今年的GTC會有什麼突破？

基本上，投資者對今年GTC有兩種期待，首先當然是對取代Blackwell的新一代晶片「Rubin」的期待，其次是投資者希望今年GTC能與往年一樣，演講之後，輝達股價可以上漲。但是如果投資者者看不到真正的突破，被視為機會和發展的GTC就立即會變成危機。

新一代的Rubin，必須能在AI模型上展示重大改善的推理能力(inference)，這是Rubin能有別於Blackwell的領域。我們知道OpenAI最新的4o模型和DeepSeek的R1模型，都是所謂的「推理模型」(reasoning model)，這種「先推模型」有別於之前的「初階模型」，初階模型在使用者提出問題後，會迅速給出一個答案，這答案只是模型從儲存資料中搜索出來的答案，而推理模型則是在使用者提問之後，對問題進行仔細思考和逐步推理後提供的答案，並且在答案中展示出逐步推理的過程(step-by-step inference)。新一代的Rubin必須在推理能力上展現重大推進，才能將潛在危機變成為真正的創新，吸引投資者的注意，這可能是整個AI行業最關心的一點。

今年的GTC還有一個重要的議題。黃仁勳將在20日主持一個「量子計算」(Quantum Computing)的研討會，邀請了約10家當紅量子計算公司的CEO出席，主題是量子計算的未來。「量子計算」是一種新電腦技術，有別於目前的AI語言模型技術，被視為未來電腦發展的新方向。谷歌去年底推出量子計算軟件和晶片，使這種技術受到新關注，量子計算公司的股價也紛紛大漲。

今年初，黃仁勳在電子消費大展發表演講時提到，電子計算技術，要達到「真正有用」(very useful)，可能要等10年、20年。這個評論一出，當紅量子計算公司的股價被腰斬一半，例如D-Wave的股價從10元水平，跌至5元水平。D-Wave的CEO出來反駁，說該公司所用的量子計算方法，已經有數百家公司使用，因此並不是「沒用」，不用等10年，現在就「有用」。黃仁勳現在廣邀天下英雄，出席研討會，應該就是要對量子計算作一番新的論述。

一般人對量子計算當然沒有什麼概念，關於量子什麼的，最多只停留在大學或中學的量子力學模糊印象，至於量子計算更沒有什麼頭緒，只知道那是比一般電腦厲害得多的電腦計算方法，用來解答一般電腦解決不了的複雜問題。但事情在15日起了變化。D-Wave14日財報，收入和利潤都不見突出，但是股價卻突然飆升47%，從5元水平又回到10元以上水平。為什麼呢？

原來，D-Wave在財報前一天，即13日宣布，該公司開發出新的量子計算方法，稱為「量子至上」(Quantum Computing Supremacy)。據D-Wave所說，這種「量子至上」的算力，可在數分鐘內，解答超級電腦要用100萬年計算才能解答的問題；試想，新的算法「量子至上」將進展到什麼程度，世界將會變成怎麼樣的世界？

預計應邀出席研討會的D-Wave將會提出量子至上新領域，黃仁勳可能作出回應，他更有可能展示出他對量子計算的未來的看法。他是否仍然堅持今年初量子計算要等10年、20年的看法？這是讓人期待的。