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特斯拉成為川普新政反指標

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一向超級自負的科技富豪馬斯克，最近在接受專訪時坦誠，在出掌「政府效率部」後，他在經營企業方面「遇到了很大的困難」，特斯拉的股價暴跌，在歐洲和中國銷售量大滑，更在美國各地爆發抗議事件，為了力挺馬斯克，川普特別在白宮直播他購買特斯拉，還嗆聲最近的反特斯拉行動是「恐怖主義」。

雖然媒體質疑美國總統為特定品牌宣傳有道德爭議，但一向無視既有規範的川普和馬斯克全不在乎。馬斯克自擔任川普的「造王者」開始，兩人始終是焦不離孟，也全然無視法令規範，要做川普第二任的革命夥伴，率先舉起政府效率部的大刀，裁減數以萬計的聯邦雇員，激起了全美各地反馬斯克行動，累計已有十多起針對特斯拉的破壞事件，波士頓、芝加哥，加州等都有抗議活動，紐約的抗議更演變成警民衝突，很多特斯拉車主也成為抗議者攻擊對象，所以川普才會說重話，恐嚇「我們會抓住你，然後你們會經歷地獄的磨難」。

不只是美國，反特斯拉行動還蔓延到歐洲，西班牙、英國等地也出現針對特斯拉的抗議活動。馬斯克在歐洲力挺右派民粹政黨，在各國指點江山，更引起許多歐洲國家的反彈。特斯拉在德國呈現斷崖式下滑，2月銷量較去年同期暴跌了76%，歐洲各國都有類似狀況，分析家指出，因為馬斯克的鮮明立場，特斯拉正受到買家的抵制。

在歐美惹了麻煩，在中國市場也面臨危機，2月特斯拉在中國批發交付量年跌49%，只有3萬輛，相反的，中國對手比亞迪則激增161%，達31.8萬輛，與特斯拉成為強烈對比，所以特斯拉股價暴跌，馬斯克也叫苦。

特斯拉的困境，不只是由於馬斯克的政治傾向因而受災，還包括他「哥兒們」川普的不確定關稅政策，加拿大和墨西哥是汽車供應商的重要市場，關稅戰立馬衝擊汽車價格，進而波及銷售量。許多投資人也擔心，馬斯克自己企業已經包山包海，再加上政府效率部的工作，馬斯克根本分身乏術，也影響他對特斯拉本業的經營，馬斯克原先想要特斯拉的自動駕駛計程車技術突破未落實，也不如比亞迪創新，都不利特斯拉在其他市場的競爭。

馬斯克不僅惹惱了民間怒火，也讓川普內閣大跳腳，包括魯比歐等官員都為政府瘦身目標看法不同而衝突，政府效率部只憑不完整資訊，評估第一線公務需求，當然會有爭議，也難怪川普要求「改革宜用手術刀」，過猛做法已釀成政治反彈，無法直接反川普，大家就拿馬斯克來開刀。

不過，馬斯克還是要用政治解釋，說這些反特斯拉活動是民主黨人和索羅斯等金主的陰謀。馬斯克的陰謀論還包括X平台遭到網攻，他暗示有大規模組織和國家涉入其中，甚至於有來自烏克蘭的IP，暗示烏克蘭因為反川普而攻擊X，但資安人士說，來自烏克蘭流量微不足道。

馬斯克因川普當政而受惠，當然也要為老闆激越行動而受過。川普上台後，關稅攻向加拿大、墨西哥等地，也在世界各地激起了新一波民族主義大反撲。加拿大聯邦大選因川普所賜，幾乎都聚焦在誰最能代表加拿大來反川普，同樣的，墨西哥總統薛恩鮑姆因為能夠有效對應川普的威脅，支持度創新高，歐洲各國領袖更是多次集結，商討如何歐洲自保，不對美國有任何期待，反川普反而是衝高國內政治支持的保證，就連格陵蘭選舉，都沒有人要成為美國領地，差別只在獨立路線的選擇。

這些新民族主義都是以「對抗川普」為基礎，「讓美國再次偉大」的川普外交製造了更多「美國的敵人」，誰有能力頂住川普旋風，誰就能爭得國內政治先機，反特斯拉其實是反川普的前奏，馬斯克還會有苦頭好吃。

川普 特斯拉 馬斯克

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