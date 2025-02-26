俄烏戰爭進入談判關鍵期

川普 政府主導的美俄對俄烏戰爭談判，情勢瞬息萬變，川普顯然和澤倫斯基有齟齬摩擦，使烏克蘭 被排除參與談判，北約盟邦也無一席之地，美國還強壓烏克蘭撤回在聯合國的譴責俄羅斯侵略提案，討好普亭 ，讓盟友不解。但川普的特使凱洛格與澤倫斯基會面周旋後，川、澤態度都轉趨和緩，談判重見曙光。

美俄本周第二次在沙烏地談判、法國總統馬克宏訪問白宮、傳普亭準備宣布烏戰勝利，而北京是否派兵進烏克蘭參與維和，大戲碼上場，國際博弈進入關鍵時刻。

﻿川普指澤倫斯基是獨裁者，未經選舉、民意支持率僅4%，不具參與談判合法性，說法遭各方打臉。親川普的紐約郵報頭版稱，普亭才是獨裁者，提醒川普別搞錯方向，澤倫斯基公開指責川普陷入普亭宣傳氛圍，拒簽協議與美國合作開採稀土，公開嗆川普，都讓川普不爽。

澤倫斯基任期去年5月屆滿，但烏克蘭憲法規定，戰爭時期可暫停總統大選，烏克蘭反對黨領導人與民眾都贊同暫停大選，英國二戰期間也曾停止選舉十年；澤倫斯基目前支持率遠超過俄國所宣傳的17%，川普的4%之說更毫無根據。

美俄在沙烏地談判激起烏克蘭反彈後，川普派特使凱洛格赴基輔安撫澤倫斯基和烏克蘭人民，修補川澤關係。川普提議美烏合作開發烏克蘭作價5000億美元的稀土，各擁50%所有權，川普說，如烏克蘭願簽協議，美國可考慮派部隊駐守礦區。這些地方多數在烏東俄軍占領區，民眾說俄語、國家認同是俄羅斯，美國利益如進駐「殖民」甚或派兵駐守，普亭也不敢併吞，美國既拿回援烏武器經援撥款，對烏克蘭和夢寐以求的加入北約效果類似，川普也可向MAGA民眾交代，一舉多得。

美國遭遇中國管制稀土出口，烏克蘭稀土可破解北京反制，符合川普「誰都別想再占美國便宜」，只是不少專家潑冷水說，美國在趁人之危，歐洲列強也反彈，德國總理蕭茲就批美國自私自利。

眼見美國以自利優先，不再顧慮盟友利益，歐洲各國提高軍費，與美國關係漸行漸遠。英國首相施凱爾宣布，願派軍進烏克蘭協助維和；德法等國領銜倡議，歐盟將成立軍團，派3萬部隊進烏克蘭維和；德國新總理明言別再對美國抱幻想，歐盟決定續援助烏克蘭35億歐元。

川普強勢推動自利的外交政策，北約各國紛紛自救，歐洲獨立自強，普亭在烏克蘭除了威脅動用核武，沒有新籌碼，中國幫不了忙。美國和北約提供防衛，即使烏克蘭最後無法加入北約，但用人民鮮血生命換來的安全接近實現，川普扮演直接催化劑。

最後烏克蘭如無法索回2014年被占領的克里米亞，被迫承認部分領土永久割讓，如能把被西方凍結的俄羅斯3000億美元資產，全數用來補償烏克蘭戰後重建，也算正義部分實現，烏克蘭也算是慘勝。

俄羅斯國力衰疲、前景堪虞，白俄羅斯盧卡申科已在向西方拋媚眼，小國見風轉舵，歐洲能源不再仰賴俄國，普亭是否倒向美國「聯美制中」或與中共疏遠，都算是慘敗。中共處境依然尷尬，美俄都排除北京參與談判，中共暗助侵略者明暗兩手策略想兩面收穫，終究逃不過國際杯葛。

川普在與馬克宏會面時透露，曾與俄羅斯總統普亭討論過歐洲維和部隊進駐烏克蘭問題，且普亭會接受。馬克宏則稱歐洲已經準備好在烏克蘭戰後提供安全保證，包括派遣維和部隊，但不會駐紮前線。

傳美歐有意讓中國派兵參與烏克蘭維和，這關乎中共「大國面子」，也容易讓普亭接受，但是否在為人家擦屁股，派兵變成習近平外交政策一大考驗，而這也是大國應有的付出和責任。烏克蘭戰場進展或外交談判，情勢都驟變，各國增加籌碼押注，黎明前的黑暗時刻，但願不再衍生出新的衝突。