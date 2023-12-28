日本政壇醜聞 明年醞釀變天

日本 自民黨內爆發政治獻金風暴，東京地檢特搜部19日以涉嫌違反「政治資金規正法」為由，派員分別進入安倍 派（清和政策研究會）與二階派（志帥會）的事務所展開搜查，這是日本政壇19年來首見。

過去日本政治上貪凟的事例所在多有，經過多次立法防堵，仍然防不勝防，這次是安倍派與二階派涉嫌未如實申報政治獻金募款餐會販售餐券超額收入，且將超額收入作為「回扣」回流給派閥所屬議員，疑似違反「政治資金規正法」。檢方懷疑安倍派5年「回扣」總額上看約5億日圓（約350萬美元），而二階派回扣金額則有1億日圓。

東京地檢是在接到舉報信後，趁著國會休會，展開搜索與約談，這個時間點，對岸田文雄首相來說，正是雪上加霜。

岸田內閣的支持率，近幾個月來，由於通膨、國防預算激增，而一再跌落，共同社16-17日全國性民調 ，岸田內閣支持率22.3%，自民黨支持率26%。根據NHK公布的民意調查顯示，岸田內閣支持率為23%，自民黨支持率為29.5%，甚至最低有到日本時事通信社民調的岸田內閣支持度僅17%，每日新聞民調16%，情況本來就已非常嚴峻。

就在東京地檢展開行動前，岸田首相以快刀斬亂麻的方式，撤換涉案情節最深的「安倍派」九位正、副大臣。「安倍派」不僅內閣被「清零」，更全面退出自民黨執行部（中央黨部）及國會黨團幹事長，黨內最大派系全面退出領導圈，是日本政壇罕見的局面。

這引發了安倍派的不滿和怨氣，認為岸田是在借機打壓黨內競爭對手，讓安倍派當替罪羊，來拯救岸田自己已經跌破20%的支持率；可是岸田也有苦衷，因為非法政治獻金，並不局限於自民黨內的安倍派，而是各派閥都有類似問題，只是沒有像安倍派這樣明目張膽，如果不盡快處理，勢必惹火上身，丟掉政權都有可能。

可是也不能說岸田文雄就完全沒有私心，明年9月自民黨總裁任滿，岸田目前的首相一職，是由於擔任執政黨自民黨的總裁而來。他如果想連任總裁，議員人數上百的安倍派，上次是推岸田上台的「造王者」，這次就成了競爭的敵手。所以先要分裂安倍派，或至少弱化安倍派，利用政治獻金醜聞，可以達到這個目的。

現在情勢演變可以分成幾種，首先要看東京地檢偵辦的情況；檢方有相當的裁量權，可大可小，可以認定這是會計人員的疏失，罰款了事，也可以認定是政治人物祕書的責任，甚至認為是政治人物的唆使，對其起訴，更有可能懷疑是整個派系的集體行為。

岸田希望偵辦的範圍不要太大，大事化小，小事化無，打的如意算盤是，經由總預算通過，3月出訪美國，中日韓峰會等外交成就，鞏固國內聲望，民調回升。在9月自民黨總裁選舉前，解散眾院舉行大選，挾國會勝選，再做一任黨總裁／首相。

可是如果等到1月下旬國會開議時，檢方偵查約談步調沒有停止，政治醜聞擴大，在野黨以阻撓國會預算案審議等方式，逼迫自民黨做出回應，加上黨內不滿岸田的派系落井下石，岸田可能被迫宣布不尋求總裁連任。

這就是岸田日前將安倍派人馬拉下，換上自己派系的主要原因，尤其是原外務大臣林芳正，擔任最重要的官房長官。同時林芳正已公開表示，擁護岸田續任總裁，護盤的意味濃厚。

岸田如果真的要棧戀首相大位，民調持續破底，遲遲不肯提前大選，有可能重蹈1992年的覆轍。當時前自民黨副總裁金丸信接收受5億日圓祕密捐款，東京地檢最後以罰款20萬日圓結案，被輿論強烈批評，激起民憤。結果次年第40屆國會眾議院大選中，自民黨議席不過半，政黨輪替，讓自民黨失去政權。

日本政局未來的九個月，將進入動盪不安的局面，岸田文雄當然希望能夠繼續執政。但是外有東京地檢的偵查與國民的憤怒，內有最大派系安倍派的不滿扯後腿，就像坐在火山上，隨時都會爆發。差別只是總裁選舉時，讓岸田一人下台，自民黨恢復派系生態平衡，仍然執政，還是金丸信事件再現，讓自民黨再次嘗到下台的滋味。