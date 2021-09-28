「公主」回國成英雄 看法有多面性

美國 、中國 和加拿大達成協議，釋放華為首席財務長孟晚舟 ，換取中共當局釋放兩位被扣押判間諜罪的加拿大人，「換囚」是美中和解的訊號，抑或反而升高對立，見仁見智。但中共用民族主義操作，「公主」回國被捧成英雄，用「妳一人擋住美帝三年的明槍暗箭」主調宣傳，認定是中國人民的重大勝利，藉此分散民眾因恒大房地產業危機、各省拉閘限電等隱憂的不滿。

這件事或許可從多角度觀察，事件也呈現多面性。一，孟晚舟案延宕三年，是川普政府發動對中國科技戰衍生的事件。此事讓外國對手知道美國制裁禁令不是兒戲，否則就像孟晚舟一樣的結局。但同樣，中共也讓西方知道，中國隨時可逮捕外國人當人質，所謂「人質外交」被外媒形容「證明中國是一個危險的國家」。

這種互相恫嚇、保證互相逮捕的對抗，將成西方今後和中國打交道須顧慮的問題。至於中方聲稱自己實力強大，震懾了美加才放人，未免阿Q再現，讓人聽了不禁呵呵呵。

二，中方高調聲稱孟晚舟未認罪，淡化她獲釋原因。而實際上，美國檢方掌握五頁有如認罪協議的孟晚舟簽署文件，她承認誤導匯豐銀行，讓華為的子公司Skycom違反禁令，幫伊朗突破國際制裁做生意，等於佐證美國制裁華為有實據，即使中方稱是美國霸凌，但美方維持對華為制裁，其他中國科技業的晶片等續禁運，中國科技業更苦、更艱辛日子還在後頭，拖累經濟轉型和產業升級。「中國製造2025」等於成泡影，科技、房地產等經濟大支柱相繼崩塌，中方還如何稱「勝利」？

三，習近平當局強硬反制加拿大政府配合美國羈押孟晚舟，最後使美國無法引渡孟女到紐約受審，逼美加放人，確實是戰役的勝利和得分，但整場戰爭遠未結束。

外媒認為，習當局抓外國人當籌碼一點不手軟，也不再佯裝作態，你放孟晚舟，我就放兩個加拿大人，法治不法治，我說了算；今後外國想扣押中國公民就須付代價。即使引起加拿大人憎惡，丕優(Pew)民調，逾七成加國民眾對中國觀感差，八成美國人視中國為敵人或對手，北京都不在乎了。

四，大陸民眾看孟晚舟，與境外明顯有重大落差，可能與資訊是否開放有關。孟女被羈押1028天，確實是美中競爭的受害者。她獲釋後網上流傳，孟晚舟「一個老爸、兩個老媽、三個老公、四個孩子、五棟別墅、六家公司、七本護照、八面玲瓏、九位存款、十分舒服、百毒不侵、千方百計、萬分愛國」，巧妙地描繪孟女實況。

她在加拿大每逢出庭穿著不同香奈兒時裝，每套動輒逾10萬人民幣，名牌手包和飾物亮麗，甚至電子腳鐐都被她戴成和昂貴打扮融為一體，凸顯剝奪她自由的腳鐐，顯然聰明、有很高敏感度。她羈押期間低調，獲釋後立刻變高調，當天穿著中國紅洋裝、搭專機時央視機上直播，她鞠躬感謝中國人民支持，發表「我終於回到祖國的懷抱」，特別感謝國家主席習近平把她的事掛心上，讓她深受感動，大大增強習近平聲望和中共的宣傳。

但網民質疑，為什麼孟晚舟的媽媽、丈夫和子女都留加拿大，未隨她搭機回國？為什麼任正非和大陸家屬無人去接機？耐人尋味。拿七本不同國籍護照、儼然屬特權貴族，無數為她掉眼淚吶喊的愛國民眾如清楚這些事實，不知作何感想？

五，孟晚舟成為美中貿易戰、科技戰的勇士、烈士。但華為被中共定位為民營企業，卻由國家派專機接孟晚舟，史無前例。網友分析，專機來回中、加成本估計600萬人民幣(約93萬美元)；據說上次開庭中方原預期她會獲釋，也曾派專機飛來卻無功而返，兩趟飛行花費1200萬民脂民膏，可見內宣洗腦的威力，鼓動民族主義的可怕或可悲影響。

六，拜登是否像共和黨人所批評，對中國變軟退縮了，或在布更大的棋局？拜登可能想解除加拿大配合美國而接到的燙手山芋，解除杜魯多的困局，這也可能是拜登結合盟邦抗中，但也想和中國開展緊密關係的開始。

「金融時報」爆料，「換囚」是副國務卿薛曼訪天津和北京協商的結果，印證共和黨批評拜登想方設法要與習近平峰會，不惜多方討好北京。問題在美中結構性競爭關係很難扭轉，即使峰會能否解開僵局頗有疑問。尤其明年期中選舉迫近，美中對抗除非有一方認輸，僵局才可能化解。誰會是先認慫的一方呢？