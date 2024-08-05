烏克蘭飛彈命中 俄潛艦當場沉沒黑海海底

俄黑海潛艦「頓河畔羅斯托夫號」傳遭擊沉。（路透）

華爾街日報等媒體3日報導，烏克蘭 宣稱2日晚間用飛彈在克里米亞 最大港市塞凡堡(Sevastopol)擊沉一艘俄國 黑海艦隊基洛級柴電動力潛艦「頓河畔羅斯托夫號」(Rostov-on-Don)，並破壞俄國最先進飛彈防禦系統之一的S-400發射器。俄國官員則未立即對此置評。

烏克蘭國防部在社群媒體X發文寫道，停泊在塞凡堡的B-237「頓河畔羅斯托夫號」攻擊潛艦被飛彈命中後，當場沉沒黑海海底。該艦去年9月也曾被烏軍飛彈攻擊而嚴重受損，是自前年俄烏開戰以來兩度成為烏軍標靶。

烏軍同時夜襲莫羅佐夫斯克(Morozovsk)機場一個彈藥庫，庫內堆放俄軍導向空投炸彈和其他裝備，並攻擊俄軍幾處油庫與燃料儲存設施。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體TG寫道，無論俄軍戰機停放在何處，都務必運用一切有效手段加以摧毀。對俄國機場的攻擊符合比例原則，有來有往「很公平」，基輔有必要與夥伴合作解決俄軍戰機對烏克蘭安全造成的問題。他強調，俄軍過去一周共對烏國領土投下600多枚導向空投炸彈。

基輔正尋求降低莫斯科對俄國自2014年以來兼併的克里米亞半島控制。烏克蘭在黑海用飛彈和海上無人機擊沉或使約24艘俄軍船艦受損，迫使俄國海軍從克里米亞撤出多數艦艇。

另外，俄烏已鏖戰兩年多，北京再次展開穿梭外交，中國歐亞事務特別代表李輝近日先後訪問巴西、南非，推動政治解決俄烏戰爭問題。

李輝說，國際社會普遍認為應推動烏克蘭危機局勢降溫。中國和巴西聯合發表關於推動政治解決烏危機的「六點共識」已獲110多國積極響應。