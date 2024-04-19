我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「最萌外交官」出動 中國明年將給舊金山動物園一對大熊貓

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

10%亞裔貧困…華郵：普查細分母國 有助破除「模範族裔神話」

編譯陳韻涵／綜合18日電
華郵分析指出，亞裔被稱為模範族裔是刻板印象，其實有10%的亞裔生活在貧窮線之下。圖為培德中心的入籍儀式，非新聞當事人。（本報檔案照片）
華郵分析指出，亞裔被稱為模範族裔是刻板印象，其實有10%的亞裔生活在貧窮線之下。圖為培德中心的入籍儀式，非新聞當事人。（本報檔案照片）

華盛頓郵報18日分析，白宮管理及預算局(OMB)細分族裔，有助破除亞裔為模範少數族裔的「神話」，凸顯約10%亞裔生活貧窮等問題。

暌違27年，OMB日前首度宣布擴增人口普查種族與族裔細項時，大型亞裔倡議團體樂見其成；亞裔過去只能在族裔選項中，只能勾選亞洲人，但下回人口普查時，將能選擇自己的母國身分，如中國人、印度人、菲律賓人、越南人、南韓人或日本人。

社運人士表示，族裔選項變化是破除亞裔群體眾人所述「模範少數族裔神話」(model minority myth)的關鍵。

倡議團體認為，「模範少數族裔神話」形同刻板印象，認為亞裔比其他族群更勤奮、安靜且有所成就，卻無法精準描述美國成長最快、來自19個國家的對象，也粉飾了亞裔面臨的諸多問題，尤其是難民面臨的貧困問題。

丕優研究中心(Pew Research Center)上月27日公布研究，分析2022年的美國社區情況，結果發現美國亞裔居民中約10%、相當於230萬人生活貧困。

社運人士認為，政府若要精確分配資源並協助弱勢，就要精確辨識亞裔族群。

明尼蘇達州首府聖保羅市(St. Paul)服務移民與難民社區的非營利組織「苗族美國人夥伴關係」(Hmong American Partnership)的總裁兼執行長May yer Thao表示，「亞裔需要詳細分類數據，模範少數族裔神話對我們而言是真的。」 

白宮去年倡議亞裔發展的政策聲明納入資料分類的目標，寫道：「為確保亞裔和夏威夷原住民和太平洋島民能夠從聯邦計畫、調查和公正評估中受惠並擴大權利，聯邦數據必須收集更廣泛的分類」。

目前有13州的至少一項法律，要求細分種族或族裔；人權領袖會議(Leadership Conference on Civil and Human Rights)指出，其中四條法律去年在夏威夷州、伊利諾州、麻州和內華達州通過，另有至少21個州考慮制定與種族和族裔分類相關的法律，包括阿拉巴馬州、印第安納州和佛蒙特州。

然而，並非所有人都支持細分族裔，唯恐侵犯隱私權。亞裔平權聯盟(Asian Americans for Equal Rights)副主席楊海倫(Helen Yang，音譯)表示，「數據是把兩面刃，有數據是好事，但要怎麼用又是另一回事了。」

亞裔 夏威夷州 人口普查

上一則

封口費案 川普團隊寄望有「隱形陪審員」暗助

下一則

經濟學人列舉全球5大經貿風險 川普回鍋居首

延伸閱讀

賓州公司掏寶7年撿回千萬硬幣 美國人零錢都忘在這些地方

賓州公司掏寶7年撿回千萬硬幣 美國人零錢都忘在這些地方
南加族裔媒體反仇恨研討 亞裔生最少舉報被欺凌

南加族裔媒體反仇恨研討 亞裔生最少舉報被欺凌
華郵：美菲年度聯演將首度超出菲領海 聚焦抵禦海空攻擊

華郵：美菲年度聯演將首度超出菲領海 聚焦抵禦海空攻擊
華郵：跟風「真實社群」上市 川粉視股價暴跌為信仰考驗

華郵：跟風「真實社群」上市 川粉視股價暴跌為信仰考驗

熱門新聞

愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線