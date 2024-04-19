10%亞裔貧困…華郵：普查細分母國 有助破除「模範族裔神話」

華郵分析指出，亞裔被稱為模範族裔是刻板印象，其實有10%的亞裔生活在貧窮線之下。圖為培德中心的入籍儀式，非新聞當事人。（本報檔案照片）

華盛頓郵報18日分析，白宮管理及預算局(OMB)細分族裔，有助破除亞裔 為模範少數族裔的「神話」，凸顯約10%亞裔生活貧窮等問題。

暌違27年，OMB日前首度宣布擴增人口普查 種族與族裔細項時，大型亞裔倡議團體樂見其成；亞裔過去只能在族裔選項中，只能勾選亞洲人，但下回人口普查時，將能選擇自己的母國身分，如中國人、印度人、菲律賓人、越南人、南韓人或日本人。

社運人士表示，族裔選項變化是破除亞裔群體眾人所述「模範少數族裔神話」(model minority myth)的關鍵。

倡議團體認為，「模範少數族裔神話」形同刻板印象，認為亞裔比其他族群更勤奮、安靜且有所成就，卻無法精準描述美國成長最快、來自19個國家的對象，也粉飾了亞裔面臨的諸多問題，尤其是難民面臨的貧困問題。

丕優研究中心(Pew Research Center)上月27日公布研究，分析2022年的美國社區情況，結果發現美國亞裔居民中約10%、相當於230萬人生活貧困。

社運人士認為，政府若要精確分配資源並協助弱勢，就要精確辨識亞裔族群。

明尼蘇達州首府聖保羅市(St. Paul)服務移民與難民社區的非營利組織「苗族美國人夥伴關係」(Hmong American Partnership)的總裁兼執行長May yer Thao表示，「亞裔需要詳細分類數據，模範少數族裔神話對我們而言是真的。」

白宮去年倡議亞裔發展的政策聲明納入資料分類的目標，寫道：「為確保亞裔和夏威夷原住民和太平洋島民能夠從聯邦計畫、調查和公正評估中受惠並擴大權利，聯邦數據必須收集更廣泛的分類」。

目前有13州的至少一項法律，要求細分種族或族裔；人權領袖會議(Leadership Conference on Civil and Human Rights)指出，其中四條法律去年在夏威夷州 、伊利諾州、麻州和內華達州通過，另有至少21個州考慮制定與種族和族裔分類相關的法律，包括阿拉巴馬州、印第安納州和佛蒙特州。

然而，並非所有人都支持細分族裔，唯恐侵犯隱私權。亞裔平權聯盟(Asian Americans for Equal Rights)副主席楊海倫(Helen Yang，音譯)表示，「數據是把兩面刃，有數據是好事，但要怎麼用又是另一回事了。」