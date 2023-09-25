每天湧進逾2000移民 德州艾爾帕索市瀕臨崩潰

德州艾爾帕索市市長李瑟今年1月在邊界向拜登總統匯報當地情況。(路透)

德州 艾爾帕索市(El Paso)市長李瑟(Oscar Leeser)23日表示，每日高達超過2000人湧入尋求庇護，將該市逼到「臨界點」，不但收容所不堪負荷，資源也十分吃緊。

這批移民 潮主要來自委內瑞拉，他們透過聖地牙哥(San Diego)、艾爾帕索和伊戈帕斯市(Eagle Pass)等邊邊境城市進入美國，預計還可能還會進一步增加；李瑟23日指出：「資源就只有這麼多，我們現在…來到臨界點了。」

李瑟表示，計畫開設新避難所給移民使用，因為當地避難所只能容納400人，且同時還必須顧及該市的遊民。

為了要舒緩壓力，艾爾帕索市23日還租了五輛大巴士，將移民送往紐約、芝加哥和丹佛等城市；紐約和芝加哥兩城目前也飽受大批移民湧入的壓力，讓兩城市的民主黨 領導人被迫匆忙應對，但都尚未提出解決方案。

德州和佛州的共和黨州長，也曾用專車把移民轉送到紐約等被視為「自由派」的城市，並因此而遭批評；但民主黨籍的李瑟強調，所有來到他城市的移民，都是自願搭乘巴士前往他們自己選擇的城市。

李瑟補充說，拜登總統在艾爾帕索市面臨嚴峻移民情況時，一直都是個好合作夥伴，但直言表示美國的移民制度已經殘破不堪；「我認為值得注意的是，我們的移民制度支離破碎了，」李瑟說，「同樣的事一直在重複上演。」

越過邊界來到艾爾帕索市的移民，在六周前約是每日400人，但這人數在過去幾天，暴增到每日2000多人；其中，有三分之二是單身男性，約32%是家庭，只有2%是無人陪伴的兒童。

李瑟指出，艾爾帕索在過去幾天，已經和邊境巡邏隊合作，為6500人提供庇護。

為在艾爾帕索東邊約4000哩的伊戈帕斯市，也面臨類似的問題；這個人口僅2.8萬的邊境小鎮，光是在18日和19日就有超過7500名移民湧入。