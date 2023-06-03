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台編劇控性騷擾 流亡作家貝嶺：完全是杜撰 保留追訴權

編譯中心／綜合報導
中國流亡作家貝嶺（右）被編劇簡莉穎指控多年前曾性騷擾她，貝嶺回應這全是對方杜撰，並保留法律追訴權。（中央社）
中國流亡作家貝嶺（右）被編劇簡莉穎指控多年前曾性騷擾她，貝嶺回應這全是對方杜撰，並保留法律追訴權。（中央社）

針對編劇簡莉穎在臉書發表長文，指控大學時期曾遭中國流亡詩人貝嶺性騷擾。貝嶺回應稱，「這完全是一個杜撰」。

貝嶺2日接受中央社訪問時表示，這完全是一個杜撰，不是事實的杜撰。簡莉穎「把她在別人身上發生的事情，或者沒有的事情安置在我的身上」，最重要的是簡說到的細節是「我沒有的」。

貝嶺說，對於性騷擾與騷擾的事情在台灣社會有一個反省揭露與勇敢的曝光，這是社會走向進步非常重要的東西，「我完全肯定」。但它與「我這件事情」毫無關係；如果這件事情變成一個壓力，他會「在法律上保留自己聲譽的權利」。

中央社報導，貝嶺稱，10多年與簡莉穎有過與文學有關的見面，但不記得是否與作家蘇珊．桑塔格（Susan Sontag）有無關係，但記得做「床上的愛麗絲」導演是一位男性導演，並不是簡莉穎。

貝嶺還稱，他本人沒有單獨出版過這樣的一本書，也不記得會寄給簡莉穎一箱桑塔格的書；他從來沒有氣墊床，當時認識簡莉穎，也不知道她是女同志

貝嶺表示，絕不可能用這樣荒誕、惡心、不可理喻的方式去與簡莉穎做這方面的肢體互動，覺得簡是把她在不同經驗裡頭的東西「錯置在我的身上」。

性騷擾 導演 同志

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