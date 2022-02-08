與非裔共事就不是種族主義者？為播客羅根說情 楊安澤道歉

擁有大量支持者的保守派播客喬羅根的言論引發全美爭議。(美聯社)

Spotify 播客節目主持人羅根(Joe Rogan)的反新冠疫苗與種族歧視 發言風波不斷，Spotify面臨各界抗議，被迫處理羅根造成的棘手問題。

輿論趨於兩極化發展的現今，Spotify必須針對種族議題及不實疫苗訊息明確表態，兩個話題都具有高度敏感性。Spotify還有商業決策必須面對，那就是羅根1億元價值的播客節目何去何從。羅根節目與Spotify營收 息息相關，也關係著Spotify多元化經營廣播平台的定位角色。

切割羅根與否 考驗Spotify

產業專家分析，Spotify管理階層必須考慮是否與羅根切割，因為越來越多歌手已將音樂作品從Spotify下架抗議，或者Spotify管理階層也可尋求讓藝人及訂閱戶都能滿意的折衷方式，讓風波逐漸平息。

不管Spotify管理階層最後決定為何，在兩極化的當今美國社會，恐怕還是有其中一方感到不滿意。

擁有大量支持者的保守派播客喬羅根的播客節目。(Gtty Images)

種族議題方面，密蘇里州聖路易華盛頓大學社會學教授艾狄亞‧溫菲德(Adia Harvey Wingfield)分析，如果Spotify選擇保留羅根，對美國社會傳遞訊息將是「覺醒」(woke)運動已過頭，也表明Spotify的立場較貼近多種族社會。

她說，如果Spotify宣布不會開除羅根，並說羅根有權發表個人意見，等於是為在平台上發表種族歧視用詞背書。

密西根大學法律教授葛登(Erik Gordon)說，營收問題對Spotify來說是相對簡單的考慮，立場保守的羅根與為Spotify創造可觀獲利的自由派音樂人，形成明顯對比。他說，Spotify得罪不起音樂人，Spotify必須從羅根下手，讓他找到適合的歸屬，「這樣對大家都好」。

2020年民主黨總統華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)6日推文寫道：「我不認為羅根是種族主義者，這個男人幾乎所有時間都與非裔共事。」

楊安澤這番發言招致批評，他事後刪除原推文並公開道歉。