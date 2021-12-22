國會暴動滿周年當天 川普要辦記者會探討「暴亂根源」

前總統川普將在1月6日國會山莊暴動事件一周年在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會，探討「暴亂的根源」，他認為這次事件只是民眾對「被操縱的選舉」的抗議。（美聯社）

隨著1月6日國會山莊暴動事件將滿一周年，前總統川普 發布新聞稿表示將於周年當天在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行記者會，探討「暴亂的根源」，並指控國會調查委員會立場偏頗，出於政治動機調查他在該事件中的角色，卻罔顧選舉被偷走的「事實」。

川普21日在聲明稿中質疑調查委員會只調查「1月6日事件」，卻不調查「事件的起因」，並詳細列出幾個他認為「計票明顯有問題的州」，指控1月6日事件不是「暴動」(insurrection)，造成1月6日事件的總統大選才是。

他說：「為什麼基於政治動機而成立的國會調查委員會不去探究1月6日事件的起因，也就是2020年的總統大選？因此我將在1月6日召開記者會，和大家討論事件的起因；在這之前，我要重申，所謂的『暴動』是發生在11月3日，也就是總統大選當天，1月6日的事件只是民眾對『被操縱的選舉』的抗議。」

另一方面，國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi，加州)指出，她將會舉行「祈禱守夜」(prayerful vigil)，並邀請歷史學家一同探討次事件對美國的意義及其帶來的深層影響。

白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)也表示當天會舉行紀念活動；她說：「去年1月6日國會山莊遭到暴徒攻陷，是美國民主史上最黑暗的一天，白宮當然會在當日舉辦紀念儀式。」

因1月6日闖入國會山莊並動手襲警而被起訴者多達700人，其中被國會傳喚作證的也有數十人；據統計，暴亂事件共導致四名示威者與一名警察身亡。