我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

英特爾禁新疆貨爭議 聲明遵守美國法律、非表達立場

國會暴動滿周年當天 川普要辦記者會探討「暴亂根源」

編譯柯立偉／綜合21日電
前總統川普將在1月6日國會山莊暴動事件一周年在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會，探討「暴亂的根源」，他認為這次事件只是民眾對「被操縱的選舉」的抗議。（美聯社）
前總統川普將在1月6日國會山莊暴動事件一周年在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會，探討「暴亂的根源」，他認為這次事件只是民眾對「被操縱的選舉」的抗議。（美聯社）

隨著1月6日國會山莊暴動事件將滿一周年，前總統川普發布新聞稿表示將於周年當天在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行記者會，探討「暴亂的根源」，並指控國會調查委員會立場偏頗，出於政治動機調查他在該事件中的角色，卻罔顧選舉被偷走的「事實」。

川普21日在聲明稿中質疑調查委員會只調查「1月6日事件」，卻不調查「事件的起因」，並詳細列出幾個他認為「計票明顯有問題的州」，指控1月6日事件不是「暴動」(insurrection)，造成1月6日事件的總統大選才是。

他說：「為什麼基於政治動機而成立的國會調查委員會不去探究1月6日事件的起因，也就是2020年的總統大選？因此我將在1月6日召開記者會，和大家討論事件的起因；在這之前，我要重申，所謂的『暴動』是發生在11月3日，也就是總統大選當天，1月6日的事件只是民眾對『被操縱的選舉』的抗議。」

另一方面，國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi，加州)指出，她將會舉行「祈禱守夜」(prayerful vigil)，並邀請歷史學家一同探討次事件對美國的意義及其帶來的深層影響。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示當天會舉行紀念活動；她說：「去年1月6日國會山莊遭到暴徒攻陷，是美國民主史上最黑暗的一天，白宮當然會在當日舉辦紀念儀式。」

因1月6日闖入國會山莊並動手襲警而被起訴者多達700人，其中被國會傳喚作證的也有數十人；據統計，暴亂事件共導致四名示威者與一名警察身亡。

白宮 川普

上一則

刑事轉介起訴川普？ 眾院調委會研議中

下一則

科學家預估：太陽50億年後死亡

延伸閱讀

新聞周刊：川普透露已打補強針後 陰謀論支持者崩潰

新聞周刊：川普透露已打補強針後 陰謀論支持者崩潰
達拉斯上節目 川普自曝已打加強針 遭觀眾狂噓

達拉斯上節目 川普自曝已打加強針 遭觀眾狂噓
影／川普遭民眾「狂噓」 只因透露自已接種加強疫苗

影／川普遭民眾「狂噓」 只因透露自已接種加強疫苗
川普稱習近平「劊子手」 反對美國抵制北京冬奧

川普稱習近平「劊子手」 反對美國抵制北京冬奧

熱門新聞

王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

2021-12-18 13:24
李靚蕾直接嗆聲Yumi。圖／摘自微博

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

2021-12-19 08:10
Yumi認交往。取材自微博

By2妹承認與王力宏交往過：分手一個月他娶李靚蕾

2021-12-19 07:42
全美新冠變種病毒Omicron確診病例在一夜之間翻倍，至少已在44州現蹤，紐約州病例更創下疫情以來單日最高紀錄。圖為紐約市曼哈頓居民18日大排長龍檢測。（路透）

拜登21日宣布抗疫新措施 全美Omicron確診一夜翻倍

2021-12-19 09:15
圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
王力宏(右)和李靚蕾已申請離婚。圖／聯合報資料照片

李靚蕾撕碎優質偶像王力宏：操弄媒體、大眾 導致社會價值觀偏差

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗