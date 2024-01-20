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美股齊漲 史指創新高 台積電強勢領軍上衝

編譯潘勛／綜合19日電
史坦普指數19日收盤創下新高，顯示投資人對經濟逐漸恢復信心。（路透）
史坦普指數19日收盤創下新高，顯示投資人對經濟逐漸恢復信心。（路透）

聯準會結束升息行動的訊號帶動下，股市19日大漲，史坦普500指數升幅達1.2%，收盤打破兩年前創下的紀錄，來到史上新高；台積電率領半導體、科技類股上衝；此外同日出現的報告指出消費者信心大有改善，通膨的預期值降低，凡此種種讓投資人對經濟的信心大增。

紐約時報報導，股市2024開年以來，有一些跡象指出通膨可能竄高，中東紅海航線遭遇攻擊，另投資人憂心股市去年漲勢太高太快，而獲利回吐，因此股價下挫。

但在影響力大的科技類股如蘋果、微軟、Meta及輝達財報獲利帶動下，股市漲幅終於衝破界線。

輝達、超微、蘋果都走高

華爾街日報(WSJ)報導，台積電(TSMC)本周財報獲利令人振奮，帶領半導體類股如輝達、超微、博通走高。費城半導體指數上漲4%；使用台積電晶片的蘋果漲1.6%。

分析師羅格(Tom Logue)認為，股市創新高並無法根除經濟可能出現衰退的焦慮，或者利率維持在高檔，比投資人預期還來得長，所引發的風險；但指數創新高可維持華爾街一些樂觀感受，對每日進場的投資人、散戶投資人都是好事。

近幾個月通膨出現走軟，投資人也開始期盼聯準會(Fed)能改弦易轍。打賭2024年利率會下降，也刺激史坦普指數出現最新一波上漲，目前較2022年10月的低點，漲幅約35%。

2022年1到10月，由於通膨凶猛、聯準會出手干預而連串升息，本引發股市熊市，但各公司及經濟展現出來的韌性，遠高於大多數投資人的預期。消費者繼續開支推動經濟成長，也讓各公司能一直漲價，推高其獲利。

因為人工智慧(AI)出現長足進展，外界押寶在這項科技能在未來產出巨大獲利；生產AI晶片的輝達自史坦普500指數降到谷底以來，已回升逾400%，目前市值也超過1兆元。

Fed是否降息？投資人關注

史坦普指數繼兩年前創下高點後，19日由科技股帶動再創新高。Fed是否降息？投資人...
史坦普指數繼兩年前創下高點後，19日由科技股帶動再創新高。Fed是否降息？投資人關注。（美聯社）

WSJ指出，投資人正密切觀察數據，看經濟是否放緩到抑制通膨，但力道仍足以避免衰退；出現「軟著陸」跡象可望讓聯準會轉向降息。

全國房地產商協會(National Association of Realtors)指出，19日公布的數據顯示房市仍受到壓力；2023年成屋銷售同比前一年下跌19%，來到409萬戶，為1995年以來成交數最少的一年。

但同時公布的密西根大學消費者信心指數1月上升到78.8，比去年12月的69.7更好，打破經濟學者的共識估計。對接下來一年通膨預期值1月下降到2.9%，來到2020年12月以來最低，也比去年12月的3.1%來得好。

紐時指出，俄烏戰爭未結束，中東衝突可能擴大，都會威脅到經濟；不少經濟學者預測2024年經濟會走軟，消費者會開始受不了信用卡債、其他債貸的壓力，而減少開支。

投資 輝達 聯準會

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