我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

動畫「青春養成記」探討亞裔身分 成收視最高串流電影

記者胡玉立／綜合報導
「青春養成記」是去年白人和少數族裔家庭收視率最高的串流媒體電影。（取材自IMDb）
「青春養成記」是去年白人和少數族裔家庭收視率最高的串流媒體電影。（取材自IMDb）

根據洛杉磯加州大學(UCLA)公布的好萊塢多元化狀況最新報告，皮克斯動畫電影青春養成記」(Turning Red)是去年白人和少數族裔家庭收視率最高的串流媒體電影。

UCLA分析指出，這部動畫片探索青春期的改變、亞裔身分和母女關係，引起觀眾共鳴，擊敗了其他串流媒體熱門影片，如「鋒迴路轉：抽絲剝繭」(Glass Onion:A Knives Out Mystery)和「灰影人」(The Gray Man)。

根據監測全美數千家庭觀看習慣並對電影進行評級的尼爾森系統，「青春養成記」得分為72.19，遙遙領先，比第二高分的串流媒體電影「超時空亞當計畫」(The Adam Project)高出約35分。

「青春養成記」描述一名13歲加拿大華裔青少年「美美」在感到過於緊張或激動時，就會變身為一隻巨大紅色熊貓；故事談到人生中面臨身體、關係、情緒等各方面產生的改變，也談到了家庭責任、暗戀、憤怒以及與家庭暴力抗爭等議題。

該片獲得第95屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片提名，由曾獲奧斯卡最佳動畫短片獎的加拿大華裔女導演石之予(Domee Shi)擔綱執導並參與編劇，姜晉安(Rosalie Chiang)和吳珊卓(Sandra Oh)擔任主要配音員。片中充滿中華元素，包括中國城場景、供奉祖先的寺廟、紅色熊貓及華人家庭價值觀等等。

「這些電影正在塑造阿爾法一代(Generation Alpha，出生於21世紀)」UCLA研究指稱，「認為有色人種和年輕女孩長大後會接受某種被邊緣化、缺乏文化背景敘述的情境和景象，是不切實際的。」

這項研究分別考察了串流媒體和院線片，排名最高的院線片是「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)。 總體而言，與白人主導的院線電影相比，熱門串流流媒體電影的主角在種族上更加多樣化。

電影 青春養成記 UCLA

上一則

第一共和存戶先別急著轉行 等候摩根大通通知

下一則

亞太裔傳統月促提升領導力「是時候說出意見」

延伸閱讀

易烊千璽演技獲讚 奧斯卡級導演想合作

易烊千璽演技獲讚 奧斯卡級導演想合作
「周末夜狂熱」西裝 首拍26萬元落槌

「周末夜狂熱」西裝 首拍26萬元落槌
約翰屈伏塔「周末夜狂熱」白西裝 26萬元拍出 買家身分神祕

約翰屈伏塔「周末夜狂熱」白西裝 26萬元拍出 買家身分神祕
出差20年…旅美熊貓丫丫返抵上海 將和「越獄分子」做鄰居

出差20年…旅美熊貓丫丫返抵上海 將和「越獄分子」做鄰居

熱門新聞

圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
全國收視最高的福斯黃金主播卡爾森，與福斯新聞分道揚鑣。(美聯社)

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

2023-04-24 12:04
尹錫悅(左)收到有唐麥克林簽名的吉他。(路透)

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

2023-04-27 10:06
前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

2023-04-28 02:29
前總統川普（左）與現任總統拜登這兩位「老人家」都有意再戰2024。（美聯社）

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

2023-04-30 08:12
許多人花了大半輩子買下的房屋，到老卻乏體力照顧，無福享受。(美聯社)

銀髮族獨居不易 花大半輩子買房 老後又當租客

2023-04-30 11:20

超人氣

更多 >
「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅