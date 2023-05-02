動畫「青春養成記」探討亞裔身分 成收視最高串流電影

「青春養成記」是去年白人和少數族裔家庭收視率最高的串流媒體電影。（取材自IMDb）

根據洛杉磯加州大學(UCLA )公布的好萊塢多元化狀況最新報告，皮克斯動畫電影 「青春養成記 」(Turning Red)是去年白人和少數族裔家庭收視率最高的串流媒體電影。

UCLA分析指出，這部動畫片探索青春期的改變、亞裔身分和母女關係，引起觀眾共鳴，擊敗了其他串流媒體熱門影片，如「鋒迴路轉：抽絲剝繭」(Glass Onion:A Knives Out Mystery)和「灰影人」(The Gray Man)。

根據監測全美數千家庭觀看習慣並對電影進行評級的尼爾森系統，「青春養成記」得分為72.19，遙遙領先，比第二高分的串流媒體電影「超時空亞當計畫」(The Adam Project)高出約35分。

「青春養成記」描述一名13歲加拿大華裔青少年「美美」在感到過於緊張或激動時，就會變身為一隻巨大紅色熊貓；故事談到人生中面臨身體、關係、情緒等各方面產生的改變，也談到了家庭責任、暗戀、憤怒以及與家庭暴力抗爭等議題。

該片獲得第95屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片提名，由曾獲奧斯卡最佳動畫短片獎的加拿大華裔女導演石之予(Domee Shi)擔綱執導並參與編劇，姜晉安(Rosalie Chiang)和吳珊卓(Sandra Oh)擔任主要配音員。片中充滿中華元素，包括中國城場景、供奉祖先的寺廟、紅色熊貓及華人家庭價值觀等等。

「這些電影正在塑造阿爾法一代(Generation Alpha，出生於21世紀)」UCLA研究指稱，「認為有色人種和年輕女孩長大後會接受某種被邊緣化、缺乏文化背景敘述的情境和景象，是不切實際的。」

這項研究分別考察了串流媒體和院線片，排名最高的院線片是「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)。 總體而言，與白人主導的院線電影相比，熱門串流流媒體電影的主角在種族上更加多樣化。