美匯率觀察名單 中國被點名「欠透明度」但未列匯率操縱國

財政部警告，若有證據表明中國未來為了阻止人民幣升值，透過正式或非正式管道加干預匯市，就可能將中國認定為匯率操縱國。圖為南京龍潭港進出口集裝箱碼頭。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國財政部最新外匯報告點名中國匯率政策欠透明，但仍未將其列為匯率操縱國，並維持10個經濟體的觀察名單不變。

財政部 在最新的半年度外匯政策報告中指出，中國在匯率 政策與做法上「相對缺乏透明度」，在美國主要貿易夥伴中繼續顯得格外突出。

財政部周四發布報告，維持外匯「觀察名單」不變，仍列入10個經濟體，包括中國、日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、越南 、德國、愛爾蘭和瑞士，但未將任何國家列為匯率操縱國。

根據美國2015年通過的一項法律，符合三項標準中兩項的貿易夥伴，便會被列入匯率觀察名單，由財政部須密切監控其匯率做法。

三項標準分別為：對美雙邊貿易順差至少150億美元；經常帳順差至少相當於國內生產毛額（GDP）的3%；以及反覆進行外匯干預，12個月當中至少有8個月淨買入外匯，且全年淨買入總額至少相當於GDP的2%。

儘管民主黨籍麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）與共和黨籍佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott）上月致函財政部長貝森特，呼籲美國加強與七國集團（G7）合作，「向中國施壓，要求其允許由市場驅動的升值，並在匯率做法上實現充分透明」，同時考慮再將中國列為匯率操縱國，這份報告並沒有這麼做。

不過，財政部警告，若有證據表明中國未來為了阻止人民幣升值，透過正式或非正式管道加干預匯市，就可能將中國認定為匯率操縱國。