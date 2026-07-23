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倡藥品本土製造 川普：學名藥將課100%關稅

編譯盧思綸、記者任君翔／綜合報導
川普總統預告自2028年8月起將對不在美國生產的學名藥課徵100%關稅，已有部分...
川普總統預告自2028年8月起將對不在美國生產的學名藥課徵100%關稅，已有部分藥商收購美國藥廠為川普關稅作準備。（美聯社）

川普總統21日於社群媒體發文，預告將自2028年8月起，對輸美學名藥課徵100%關稅，並於2029年8月進一步提高至200%。藥品業界指出，如該政策落實，恐將影響未在美國設廠的企業；但如果在美國有製造基地的藥廠，將可逐步迎接政策紅利。

2028.8實施 2029.8再加倍

川普於社群媒體發文表示，將分三階段實施學名藥關稅，今年8月1日起二年內維持零關稅，2028年8月起針對進口學名藥開徵100%關稅，2029年稅率再倍增為200%。川普表示，該措施目的是為讓學名藥生產回流美國。

美逾9成處方藥為學名藥 印度供占半數首當其衝

據了解，美國有超過九成處方藥為學名藥。市場認為，該措施將衝擊全球藥品供應鏈、推高藥價成本。

隨著禮來（Eli Lilly）、輝瑞（Pfizer）及諾和諾德（Novo Nordisk）等十多家藥廠都已和川普達成調降藥價協議，印度學名藥廠預估首當其衝，該國供應美國近50%的學名藥，且學名藥出口額也占約三分之一。

目前還不清楚印度學名藥廠可能面臨的關稅稅率，因為美國與印度2月達成的貿易協議指出，學名藥與成分的關稅稅率另外協商。

針對該項政策可能衝擊，業界認為，加徵關稅恐推升學名藥成本，衝擊藥品市場韌性。製藥業者也指出，關稅一旦實施，部分未在美國設廠的業者，將首當其衝將受到影響。

不過，市場也認為，在美國有製造基地的業者，未來可望成為受惠族群。其中，像是美時布局美國市場有成，去年下半年投資6.58億美元，收購位在美國的Alvogen US公司，直接掌控美國當地生產基地。截至今年6月止，美時旗下美國業務占公司整體營收已達62%左右，營收規模107.32億元，較去年同期成長180%。

美時董事長韋斯曼（Robert Wessman）先前表示，川普政府將「藥品本土製造」列為戰略重點。若能擁有一家位於美國且具備高品質產能的製藥廠，對美時的戰略布局非常有利。

保瑞近日也宣布，已於今年5月董事會通過以總交易金額1.225億美元收購美國生物製藥公司MacroGenics拆分的CDMO業務，包含馬里蘭州洛克維爾市的大分子生產廠區（Rockville廠）及弗雷德里克（Frederick）倉儲中心。

精華 FAQ

  • 他宣布將分階段執行，前2年維持零關稅，2028年8月起對進口學名藥課徵100%關稅，並在2029年8月進一步提高到200%，藉此促使生產回流美國。

  • 影響最大的將是未在美國設廠的學名藥廠，尤其是供應美國近50%學名藥的印度業者。由於美國超過9成處方藥屬學名藥，關稅可能推升成本與藥價。

  • 市場認為，在美國已有製造基地的業者較有機會受惠，如美時已收購美國Alvogen US公司，掌握當地產線；保瑞也購入美國MacroGenics拆分的CDMO業務，布局加深。

川普 印度 關稅

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