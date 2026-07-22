川普學名藥關稅最高200% 美逾9成處方藥恐受影響 印度最慘稅上加稅

美國總統川普21日在白宮。（美聯社）

彭博報導，美國總統川普 21日表示將分三階段實施學名藥關稅 ，今年8月1日起2年內維持零關稅，2028年8月開徵100%，隔年再翻倍至200%。美國超過9成處方藥為學名藥，種類遍及止痛藥、抗生素、降膽固醇藥和癌症用藥，多仰賴印度 、歐洲和中國生產；川普這項關稅恐衝擊全球供應鏈，推高藥價成本，甚至可能造成缺藥，影響數百萬美國民眾。

在美國的貿易夥伴中，印度受到的衝擊將最為嚴重，美國近半數學名藥由印度藥廠供應，美國市場又占印度藥品出口約1/3。根據印度商務部資料，藥品是印度對美三大出口品項之一，2024至2025年度出口總額達105億美元；加上原有的鋼鐵、鋁及汽車關稅，印度對美出口將有逾40%受到不利影響。

彭博指出，雖然中國出口至美國的學名藥占比不高，但中國製造商供應了相當大比例的特定藥品，包括抗生素、抗凝血藥物，以及預防器官移植排斥反應的藥物。

美國財經網站CNBC報導，新加坡韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾姆斯（Deborah Elms）表示，此舉顯示川普有意讓低成本藥品生產回流美國，但在美設廠成本高昂、程序複雜，且幾乎所有原料仍須進口，因此即使關稅提高至200%，也未必足以改變藥廠的成本考量。

澳洲阿德雷德大學學者格雷（Nathan Gray）表示，若學名藥改在美國生產，海外藥廠將失去低成本優勢，只能漲價或退出市場，恐減少競爭與學名藥供應，迫使消費者改買價格較高的品牌藥。

美國已自4月2日起依「貿易擴張法」第232條，對專利藥品及原料課徵100%關稅，但豁免學名藥、生物相似性藥品及相關原料；大型藥廠與依賴委託生產的小型藥廠，分別享有120天及180天緩衝期。

另一方面，包括禮來、輝瑞和諾和諾德在內的十多家藥廠，已同意依川普「最惠國」政策調降藥價，以換取3年關稅豁免。川普表示，專利藥與品牌藥不受這項可能措施的影響。