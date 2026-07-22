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川普301關稅即將上路 專家：新措施一實施就難撤銷

編譯周辰陽／即時報導
川普總統21日在白宮橢圓辦公室會見黎巴嫩總統奧恩時發表談話。(歐新社)
川普總統21日在白宮橢圓辦公室會見黎巴嫩總統奧恩時發表談話。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普政府預告將很快推出新一輪關稅措施。
  • 重點二：第122條臨時關稅將到期，USTR正用301條鞏固制度。
  • 重點三：專家認為301關稅法律基礎更穩，撤銷難度高。

美國貿易代表葛里爾21日接受CNBC訪問時暗示，川普總統新一輪關稅即將出爐。被問到是否將推出新關稅時，他說：「我們預期很快就會看到一些行動。」

美國政府前一天才對加拿大加徵關稅，金融時報21日報導，美國最快可能於本周宣布更多關稅。葛里爾指出：「我目前無法說明具體時間表。在公布這類消息前，我有責任先向國會及其他利害關係人簡報。但我們確實預期很快就會採取行動。」

美國最高法院2月推翻依《國際緊急經濟權力法》徵收全面性的對等關稅後，川普隨即依據《1974年貿易法》第122條，對所有進口商品一律加徵10%臨時關稅。除非國會介入，否則第122條關稅將於美東時間24日凌晨12時01分到期。由於國會似乎不太可能介入，川普政府已著手鞏固關稅制度，為第122條關稅到期預作準備。

美國貿易代表署（USTR）6月初提議，對來自60個經濟體的進口商品加徵最高12.5%關稅。新的第301條關稅將針對所謂強迫勞動問題實施。葛里爾受訪時說：「美國制定法律，禁止交易涉及強迫勞動的商品。其他國家大多沒有這類法律，即使有，也未真正執行。」他還表示，這些擬議中的第301條關稅將涵蓋「美國約99%的貿易」。

USTR於3月中旬宣布對60個經濟體展開調查時，便已預告這項新策略。USTR前一天另公布一批彼此獨立的第301條調查，聚焦潛在的製造業產能過剩問題，涉及中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、南韓、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本和印度。

法新社指出，加拿大、歐盟、墨西哥、台灣和英國等貿易夥伴被認定已採取措施打擊強迫勞動，輸美商品將被加徵10%關稅；中國、印度和日本等其他40多個主要經濟體的商品，則面臨12.5%關稅。

CNBC指出，這些預料將依據《1974年貿易法》第301條實施的關稅，已成為重建全球關稅制度的關鍵工具，而且可能比未能經受美國司法考驗的2025年關稅更為持久。

安永華盛頓委員會（Washington Council Ernst & Young）董事總經理兼貿易政策專家哈登（Blake Harden）告訴CNBC：「外界預期這項政策將延續下去。我們確實看到這套全球關稅制度正在重建，而第301條正被用來鞏固這套制度。」他還說：「從政治層面來看，這些措施一旦實施，就很難撤銷。」

貿易專家指出，由於法律基礎更穩固，加上撤銷這些關稅可能帶來政治風險，因強迫勞動調查而實施的關稅可能維持很長時間。全國對外貿易委員會全球貿易政策副主席史密斯（Tiffany Smith）說，未來的美國政府「若要撤銷旨在協助打擊強迫勞動的關稅，將困難得多。我認為，必須預期第301條關稅會持久得多」。

精華 FAQ

  • 美國貿易代表葛里爾表示，政府預期很快就會採取行動，外媒也指最快可能在本周宣布更多關稅，但他未透露具體時間表。

  • 新措施將主要依《1974年貿易法》第301條推動，理由是打擊涉及強迫勞動的商品，並以法律基礎較穩固的方式重建關稅制度。

  • 專家指出，第301條關稅的法律基礎比臨時措施更穩，加上撤銷恐帶來政治風險，因此未來政府若要取消，難度會明顯更高。

加拿大 川普 關稅

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