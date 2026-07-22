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川普10%全球關稅7/24到期 60國可能調升 最高加徵12.5％

編譯盧思綸／綜合報導
川普總統對全球開徵10%的關稅，即將在24日到期，全世界都在等待川普政府新的宣布...
川普總統對全球開徵10%的關稅，即將在24日到期，全世界都在等待川普政府新的宣布。（美聯社）

彭博報導，美國最高法院2月推翻川普總統的對等關稅後，白宮隨即依貿易法122條款對全球課徵為期150天的10%關稅，預計7月24日到期。川普政府已表明改用貿易法301條款的強迫勞動為由，針對全球60國徵收10%或12.5%的關稅，台灣可能落在10%的稅率，中國商品的關稅稅率可能為12.5%。

川普20日率先公布將對加拿大加徵50%關稅，在30天內生效。

另一方面，川普政府也正以產能過剩展開另一項301條款調查。USTR正檢視台灣、中國、日本、南韓及歐盟等16個主要貿易夥伴，是否因製造業產能與生產過剩，對美國貿易造成不合理或歧視性負擔。調查尚未出爐，結果可能成為日後加徵更多關稅的依據。

針對川普總統的臨時全球10%關稅即將於本周到期，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）21日表示，很快就會對數十個國家祭出新關稅措施。

葛里爾告訴財經媒體CNBC說：「美國訂有法律禁止涉及強迫勞動的商品交易。其他國家大多沒有相關法令，有些國家雖有法律，但未切實執行。我們預期很快就會採取若干行動。」

美國貿易代表葛里爾表示近期對關稅會有進一步行動。（美聯社）
美國貿易代表葛里爾表示近期對關稅會有進一步行動。（美聯社）

川普政府最近提案，擬針對打擊強迫勞動不力的國家祭出新一輪關稅，稅率介於10%至12.5%。

川普在去年5月片面宣布對全球各國課徵高額關稅，但最高法院今年2月20日否決川普政府依「國際緊急經濟權力法」徵收對等關稅的正當性，白宮當天立即變法援引1974年貿易法第122條規定對全球徵收10%關稅，為期150天，經國會批准可延長。但美國公共電視網報導指出，11月期中選舉接近，美國民眾對物價高漲日益不滿，國會不太可能延長這項關稅。

對此，美國貿易代表署（USTR）已指向改用貿易法301條款強迫勞動生產依據。根據USTR 6月2日調查報告提議，中國、日本、南韓等約60個國家未積極防止強迫勞動產品流通，擬加徵最高12.5%額外關稅，台灣則可能為10%。

彭博指出，這項報告未調查這些國家是否真的進口或生產強迫勞動製品，而是檢視各國是否明文禁止這類商品進口，以及是否確實執法攔截。此外，依照USTR的方案，各國適用10%或12.5%關稅，將視多項條件而定，還包括是否已與川普政府達成貿易協議。

報導指出，相較於有實施期限的122條款關稅，301條款關稅更具持久性。

受調查的60國占美國進口總額99.4%。彭博經濟研究估計，301條款關稅上路後，美國實際關稅稅率僅會從目前的10.7%升至11.2%。彭博經濟研究預期，中國商品的關稅稅率將為12.5%；加拿大及墨西哥的稅率預計為10%。

精華 FAQ

  • 這項依122條款實施、為期150天的全球10%關稅，預計在7/24到期；白宮已表明會改以其他貿易法條款，續行對多國加徵關稅。

  • USTR擬改用301條款，以各國對強迫勞動的防堵與執法情況為由，對約60個國家課稅，稅率可能介於10%至12.5%，涵蓋主要貿易夥伴。

  • 彭博報導指出，台灣可能適用10%，中國商品可能達12.5%；加拿大與墨西哥目前預估也為10%，但最終稅率仍取決於美方談判與政策調整。

川普 關稅 白宮

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