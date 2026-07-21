美國祭出新關稅 加拿大總理：正評估各項應對方式

加拿大總理卡尼。（美聯社）

美國總統川普 （Donald Trump）計劃30天內對加拿大 多項輸美商品加徵50%新關稅 後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，他正在「評估各種應對選項」。

法新社報導，卡尼還透露他與川普已同意在未來幾週「加強討論」一項可能的協議，但未提及是否將赴華府進行任何磋商。

卡尼與川普通話後告訴媒體：「若這些關稅措施生效，我們將考慮各種應對選項。」

白宮昨天表示，預計於30天內生效的新關稅涵蓋葡萄酒、冰上曲棍球裝備及水泥等多項加拿大輸美商品，但不包含能源、鉀肥及已適用特定產業關稅的商品。然而，其他依據「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）的部分加拿大輸美商品，將納入此次加徵關稅範圍。

華府7月1日宣布不再延長USMCA既有協議內容，因此這項協定將成為後續談判主題之一。

卡尼強調：「首要目標是達成一項全面協議。」