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美國祭出新關稅 加拿大總理：正評估各項應對方式

中央社／蒙特婁21日綜合外電報導
加拿大總理卡尼。（美聯社）
加拿大總理卡尼。（美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）計劃30天內對加拿大多項輸美商品加徵50%新關稅後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，他正在「評估各種應對選項」。

法新社報導，卡尼還透露他與川普已同意在未來幾週「加強討論」一項可能的協議，但未提及是否將赴華府進行任何磋商。

卡尼與川普通話後告訴媒體：「若這些關稅措施生效，我們將考慮各種應對選項。」

白宮昨天表示，預計於30天內生效的新關稅涵蓋葡萄酒、冰上曲棍球裝備及水泥等多項加拿大輸美商品，但不包含能源、鉀肥及已適用特定產業關稅的商品。然而，其他依據「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）的部分加拿大輸美商品，將納入此次加徵關稅範圍。

華府7月1日宣布不再延長USMCA既有協議內容，因此這項協定將成為後續談判主題之一。

卡尼強調：「首要目標是達成一項全面協議。」

精華 FAQ

  • 白宮表示，新關稅預計30天內生效，涵蓋葡萄酒、冰上曲棍球裝備、水泥等加拿大輸美商品，但能源、鉀肥及部分既有特定產業關稅商品不在此列。

  • 卡尼表示，他正在評估各種應對選項，並強調若關稅真的生效，加拿大將考慮不同回應方式，同時把爭取全面協議列為首要目標。

  • 卡尼透露，他與川普已同意在未來幾週加強討論可能的協議，但目前未提及是否會赴華府磋商；USMCA相關內容也將成為後續談判主題。

關稅 加拿大 川普

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