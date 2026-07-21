我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

才剛與卡尼看世界盃…川普宣布對加國商品加徵50%關稅 30天內生效

記者顏伶如／綜合報導
川普總統以汽車、酒類、起司爭端為由，20日突然宣布對加拿大加徵50%關稅。（新華...
川普總統以汽車、酒類、起司爭端為由，20日突然宣布對加拿大加徵50%關稅。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普宣布對加拿大商品加徵50%關稅，30天內生效。
  • 重點二：新關稅援引1930年關稅法，且衝擊USMCA保護商品。
  • 重點三：此舉恐升高美加貿易戰與通膨風險，並帶來政治壓力。

川普總統19日與加拿大總理卡尼(Mark Carney)坐在一起觀看世界盃(World Cup)冠軍爭霸賽，20日便以加拿大對美國汽車、酒類、起司存有不公平歧視為由，宣布對加拿大商品加徵50%關稅。美聯社分析，川普此舉恐將帶來新一波經濟混亂，通膨加劇風險隨之升高，川普重返白宮之前原本關係密切的美加兩國恐將進一步決裂。

引1930關稅法 衝擊USMCA

知情官員說，川普二度執政後對全球貿易夥伴祭出關稅，加拿大是除了中國之外少數對美國做出報復的國家，因此必須承擔後果。川普總共簽署三份公告，援引1930年關稅法(Tariff Act of 1930)第338條(Section 338)對加拿大開徵關稅。

最新一波50%關稅將能源產品、鉀肥、魚類、關鍵礦物排除在外，不過新關稅適用範圍包括原本獲得「美國-墨西哥-加拿大協定」(USMCA)保護而免徵進口關稅的商品。2020年上路實施的「美墨加貿易協定」效期到2036年，但美國並沒有續簽。

在汽車公告中，川普舉例說加拿大去年4月起對不符合USMCA優惠的美國汽車維持25%關稅。

貿易戰升溫？仍有談判空間

白宮20日在簡報中說，對加拿大產品加徵50%關稅的措施將於30天內生效。美聯社分析，這意味著仍有談判空間，因為川普宣布的關稅計畫並不是後來都會貫徹。如果加拿大設法保護經濟，新一波關稅可能將升級變成更廣泛的貿易戰。加拿大並未對新關稅發表評論。

「卡托研究所」(Cato Institute)普通經濟學副總監林希康姆(Scott Lincicome)說，搬出「經濟大蕭條」(Great Depression)時期的法律來加徵關稅擴大了某些風險，因為關稅可能適用美國的其他貿易夥伴，而非僅有加拿大而已，全球經濟將注入「龐大的不確定因素」。林希康姆說：「我們變成沒有回頭路。」

今年11月將有期中選舉，新關稅給川普帶來嚴峻的政治、經濟風險。最新關稅可能讓川普經濟施政低迷的民意支持度再次走下坡，川普2024年大選時承諾上台後將降低物價，但就職以來受到關稅措施、伊朗戰爭影響，通膨率不減反升。

川普去年4月2日宣布關稅措施並喻為「解放日」(Liberation Day)引發金融市場震盪，後來川普經過談判調降稅率。川普關稅政策今年2月則遭最高法院推翻，導致川普政府尋找能夠提高進口關稅的其他辦法。

川普總統(前排左二)19日才與加拿大總理卡尼(前排右二)在世界盃同台，20日突然...
川普總統(前排左二)19日才與加拿大總理卡尼(前排右二)在世界盃同台，20日突然宣布對加拿大加徵50%關稅。(路透)

精華 FAQ

  • 川普宣布對加拿大商品加徵50%關稅，白宮表示將在30天內生效。這代表雙方仍有談判空間，但若加拿大採取反制或無法協商，貿易衝突可能進一步升級。

  • 他援引1930年關稅法第338條對加拿大加稅，且新措施涵蓋原本受USMCA保護、可免徵進口關稅的商品，等於直接衝擊既有貿易協定安排。

  • 美聯社分析指出，措施可能引發新一波經濟混亂、推升通膨，並讓美加關係更趨緊張；對川普而言，還可能影響民意與11月期中選舉表現。

川普 卡尼 世界盃

上一則

中國AI開源模型 川普政府擬禁美企使用

下一則

五角大廈：美伊恢復交火以來 受傷官兵近百

延伸閱讀

川普重祭50%高關稅 加拿大總理喊話深化談判

川普重祭50%高關稅 加拿大總理喊話深化談判
川普將對部分加拿大商品祭50%關稅 首度援引未曾啟用法律條款

川普將對部分加拿大商品祭50%關稅 首度援引未曾啟用法律條款
美國將對部分加拿大商品加徵50%關稅 30天後生效

美國將對部分加拿大商品加徵50%關稅 30天後生效
川普10%全球關稅24日到期 改課60國新關稅 台灣可能稅率曝光

川普10%全球關稅24日到期 改課60國新關稅 台灣可能稅率曝光

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
一架美軍E-3哨兵空中預警機3月31日支援美軍對伊朗的「史詩怒火」行動。(路透)

美軍空襲伊朗D3…12架軍機現蹤中東 E-3哨兵預警機盯600個目標

2026-07-13 23:35

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶