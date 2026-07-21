才剛與卡尼看世界盃…川普宣布對加國商品加徵50%關稅 30天內生效
AI重點
文章重點整理：
川普總統19日與加拿大總理卡尼(Mark Carney)坐在一起觀看世界盃(World Cup)冠軍爭霸賽，20日便以加拿大對美國汽車、酒類、起司存有不公平歧視為由，宣布對加拿大商品加徵50%關稅。美聯社分析，川普此舉恐將帶來新一波經濟混亂，通膨加劇風險隨之升高，川普重返白宮之前原本關係密切的美加兩國恐將進一步決裂。
引1930關稅法 衝擊USMCA
知情官員說，川普二度執政後對全球貿易夥伴祭出關稅，加拿大是除了中國之外少數對美國做出報復的國家，因此必須承擔後果。川普總共簽署三份公告，援引1930年關稅法(Tariff Act of 1930)第338條(Section 338)對加拿大開徵關稅。
最新一波50%關稅將能源產品、鉀肥、魚類、關鍵礦物排除在外，不過新關稅適用範圍包括原本獲得「美國-墨西哥-加拿大協定」(USMCA)保護而免徵進口關稅的商品。2020年上路實施的「美墨加貿易協定」效期到2036年，但美國並沒有續簽。
在汽車公告中，川普舉例說加拿大去年4月起對不符合USMCA優惠的美國汽車維持25%關稅。
貿易戰升溫？仍有談判空間
白宮20日在簡報中說，對加拿大產品加徵50%關稅的措施將於30天內生效。美聯社分析，這意味著仍有談判空間，因為川普宣布的關稅計畫並不是後來都會貫徹。如果加拿大設法保護經濟，新一波關稅可能將升級變成更廣泛的貿易戰。加拿大並未對新關稅發表評論。
「卡托研究所」(Cato Institute)普通經濟學副總監林希康姆(Scott Lincicome)說，搬出「經濟大蕭條」(Great Depression)時期的法律來加徵關稅擴大了某些風險，因為關稅可能適用美國的其他貿易夥伴，而非僅有加拿大而已，全球經濟將注入「龐大的不確定因素」。林希康姆說：「我們變成沒有回頭路。」
今年11月將有期中選舉，新關稅給川普帶來嚴峻的政治、經濟風險。最新關稅可能讓川普經濟施政低迷的民意支持度再次走下坡，川普2024年大選時承諾上台後將降低物價，但就職以來受到關稅措施、伊朗戰爭影響，通膨率不減反升。
川普去年4月2日宣布關稅措施並喻為「解放日」(Liberation Day)引發金融市場震盪，後來川普經過談判調降稅率。川普關稅政策今年2月則遭最高法院推翻，導致川普政府尋找能夠提高進口關稅的其他辦法。
川普宣布對加拿大商品加徵50%關稅，白宮表示將在30天內生效。這代表雙方仍有談判空間，但若加拿大採取反制或無法協商，貿易衝突可能進一步升級。 他援引1930年關稅法第338條對加拿大加稅，且新措施涵蓋原本受USMCA保護、可免徵進口關稅的商品，等於直接衝擊既有貿易協定安排。 美聯社分析指出，措施可能引發新一波經濟混亂、推升通膨，並讓美加關係更趨緊張；對川普而言，還可能影響民意與11月期中選舉表現。
精華 FAQ
川普宣布對加拿大商品加徵50%關稅，白宮表示將在30天內生效。這代表雙方仍有談判空間，但若加拿大採取反制或無法協商，貿易衝突可能進一步升級。
他援引1930年關稅法第338條對加拿大加稅，且新措施涵蓋原本受USMCA保護、可免徵進口關稅的商品，等於直接衝擊既有貿易協定安排。
美聯社分析指出，措施可能引發新一波經濟混亂、推升通膨，並讓美加關係更趨緊張；對川普而言，還可能影響民意與11月期中選舉表現。
上一則
中國AI開源模型 川普政府擬禁美企使用
下一則