才剛與卡尼看世界盃…川普宣布對加國商品加徵50%關稅 30天內生效

川普總統以汽車、酒類、起司爭端為由，20日突然宣布對加拿大加徵50%關稅。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普宣布對加拿大商品加徵50%關稅，30天內生效。

川普宣布對加拿大商品加徵50%關稅，30天內生效。 重點二： 新關稅援引1930年關稅法，且衝擊USMCA保護商品。

新關稅援引1930年關稅法，且衝擊USMCA保護商品。 重點三：此舉恐升高美加貿易戰與通膨風險，並帶來政治壓力。

川普 總統19日與加拿大總理卡尼 (Mark Carney)坐在一起觀看世界盃 (World Cup)冠軍爭霸賽，20日便以加拿大對美國汽車、酒類、起司存有不公平歧視為由，宣布對加拿大商品加徵50%關稅。美聯社分析，川普此舉恐將帶來新一波經濟混亂，通膨加劇風險隨之升高，川普重返白宮之前原本關係密切的美加兩國恐將進一步決裂。

引1930關稅法 衝擊USMCA

知情官員說，川普二度執政後對全球貿易夥伴祭出關稅，加拿大是除了中國之外少數對美國做出報復的國家，因此必須承擔後果。川普總共簽署三份公告，援引1930年關稅法(Tariff Act of 1930)第338條(Section 338)對加拿大開徵關稅。

最新一波50%關稅將能源產品、鉀肥、魚類、關鍵礦物排除在外，不過新關稅適用範圍包括原本獲得「美國-墨西哥-加拿大協定」(USMCA)保護而免徵進口關稅的商品。2020年上路實施的「美墨加貿易協定」效期到2036年，但美國並沒有續簽。

在汽車公告中，川普舉例說加拿大去年4月起對不符合USMCA優惠的美國汽車維持25%關稅。

貿易戰升溫？仍有談判空間

白宮20日在簡報中說，對加拿大產品加徵50%關稅的措施將於30天內生效。美聯社分析，這意味著仍有談判空間，因為川普宣布的關稅計畫並不是後來都會貫徹。如果加拿大設法保護經濟，新一波關稅可能將升級變成更廣泛的貿易戰。加拿大並未對新關稅發表評論。

「卡托研究所」(Cato Institute)普通經濟學副總監林希康姆(Scott Lincicome)說，搬出「經濟大蕭條」(Great Depression)時期的法律來加徵關稅擴大了某些風險，因為關稅可能適用美國的其他貿易夥伴，而非僅有加拿大而已，全球經濟將注入「龐大的不確定因素」。林希康姆說：「我們變成沒有回頭路。」

今年11月將有期中選舉，新關稅給川普帶來嚴峻的政治、經濟風險。最新關稅可能讓川普經濟施政低迷的民意支持度再次走下坡，川普2024年大選時承諾上台後將降低物價，但就職以來受到關稅措施、伊朗戰爭影響，通膨率不減反升。

川普去年4月2日宣布關稅措施並喻為「解放日」(Liberation Day)引發金融市場震盪，後來川普經過談判調降稅率。川普關稅政策今年2月則遭最高法院推翻，導致川普政府尋找能夠提高進口關稅的其他辦法。

川普總統(前排左二)19日才與加拿大總理卡尼(前排右二)在世界盃同台，20日突然宣布對加拿大加徵50%關稅。(路透)