川普重祭50%高關稅 加拿大總理喊話深化談判

加拿大總理卡尼。（美聯社）

美國總統川普 對加拿大 商品祭出新一輪關稅 後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）20日表示，渥太華當局已準備好與美國深化貿易談判。

法新社報導，川普宣布計劃對多項加拿大商品徵收50%關稅，對此卡尼表示：「這是美國一系列單邊貿易行動中的最新舉措，最早始於美國實施一系列直接違反『美墨加貿易協定』（USMCA）的關稅。」

卡尼補充指出，隨著華府轉變雙邊貿易關係，加拿大已提出多項解決爭端的建議，並「準備好深化這些討論」。

據路透報導，川普20日宣布對來自加國的廣泛進口商品課徵50%關稅，以回應美方所稱加國對美國製造的汽車、酒類及乳製品實施的歧視性待遇，此舉恐開闢全球貿易戰的新戰線。

川普對從葡萄酒、水泥到冰上曲棍球裝備等商品徵收進口稅，援引「1930年關稅法」（Tariff Act of 1930）第338條；這項條款允許總統對被認定歧視美國商品的貿易夥伴課徵最高50%的懲罰性關稅。這是這項法案立法近一世紀以來，已知首次被援引使用。

預計於30天內生效的新關稅，適用範圍也涵蓋乳製品、游泳池、家具、釣魚竿、種子、服飾及假髮等項目。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）透過聲明表示：「在政府持續與貿易夥伴達成公平且互惠的貿易協定之際，加拿大不同於其他夥伴與盟友，仍持續針對美國企圖重塑貿易平衡、並在國家安全敏感領域保護本國產業的努力進行報復。」

卡尼則在聲明中表示，加國政府已就解決與華府的貿易爭端提出全面性建議，並強調川普過去實施的關稅已違反北美貿易協定。

卡尼指出：「這場貿易爭端推升了家庭的生活成本，特別是在美國境內。加拿大已準備好積極交涉，以在互利共榮的基礎上解決與美國懸而未決的問題。」