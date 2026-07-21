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川普重祭50%高關稅 加拿大總理喊話深化談判

中央社／蒙特婁20日綜合外電
加拿大總理卡尼。（美聯社）
加拿大總理卡尼。（美聯社）

美國總統川普加拿大商品祭出新一輪關稅後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）20日表示，渥太華當局已準備好與美國深化貿易談判。

法新社報導，川普宣布計劃對多項加拿大商品徵收50%關稅，對此卡尼表示：「這是美國一系列單邊貿易行動中的最新舉措，最早始於美國實施一系列直接違反『美墨加貿易協定』（USMCA）的關稅。」

卡尼補充指出，隨著華府轉變雙邊貿易關係，加拿大已提出多項解決爭端的建議，並「準備好深化這些討論」。

據路透報導，川普20日宣布對來自加國的廣泛進口商品課徵50%關稅，以回應美方所稱加國對美國製造的汽車、酒類及乳製品實施的歧視性待遇，此舉恐開闢全球貿易戰的新戰線。

川普對從葡萄酒、水泥到冰上曲棍球裝備等商品徵收進口稅，援引「1930年關稅法」（Tariff Act of 1930）第338條；這項條款允許總統對被認定歧視美國商品的貿易夥伴課徵最高50%的懲罰性關稅。這是這項法案立法近一世紀以來，已知首次被援引使用。

預計於30天內生效的新關稅，適用範圍也涵蓋乳製品、游泳池、家具、釣魚竿、種子、服飾及假髮等項目。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）透過聲明表示：「在政府持續與貿易夥伴達成公平且互惠的貿易協定之際，加拿大不同於其他夥伴與盟友，仍持續針對美國企圖重塑貿易平衡、並在國家安全敏感領域保護本國產業的努力進行報復。」

卡尼則在聲明中表示，加國政府已就解決與華府的貿易爭端提出全面性建議，並強調川普過去實施的關稅已違反北美貿易協定。

卡尼指出：「這場貿易爭端推升了家庭的生活成本，特別是在美國境內。加拿大已準備好積極交涉，以在互利共榮的基礎上解決與美國懸而未決的問題。」

精華 FAQ

  • 川普宣布對來自加拿大的廣泛進口商品課徵最高50%關稅，涵蓋酒類、乳製品、家具等多項產品，預計30天內生效，並被視為新一輪貿易施壓。

  • 卡尼認為這是美國一連串單邊貿易行動的延續，並指出加拿大已提出多項解決爭端的建議，政府也準備好深化與美方的討論。

  • 因為川普援引1930年關稅法第338條，這是該法近一世紀以來已知首次被使用，且最高可課50%懲罰性關稅，可能擴大全球貿易戰風險。

川普 加拿大 關稅

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