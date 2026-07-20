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美國將對部分加拿大商品加徵50%關稅 30天後生效

中央社／華盛頓20日綜合外電報導
美國將對部分加拿大商品加徵50%關稅。圖為加拿大一處港口正在卸貨。（路透）
美國將對部分加拿大商品加徵50%關稅。圖為加拿大一處港口正在卸貨。（路透）

白宮今天表示，針對加拿大對美國汽車、酒類及乳製品採取所謂「歧視性待遇」，美國將對部分加拿大商品加徵50%關稅

根據路透社和法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）簽署3項公告，依據近百年前制定的「1930年關稅法」（Tariff Act of 1930）第338條實施這項關稅措施。該條文授權美國政府可對從特定國家進口商品課徵最高50%的關稅。

根據白宮公布的事實清單（fact sheet），這次加徵關稅涵蓋商品範圍廣泛，包括葡萄酒、冰球棍及水泥等產品。

白宮表示，新關稅將於30天後生效。

白宮並指出，能源、鉀肥及已適用特定產業關稅的商品將獲豁免，但其他依據「 美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）輸美的部分加拿大商品，將納入此次加徵關稅範圍。

精華 FAQ

  • 白宮表示，加拿大對美國汽車、酒類及乳製品採取所謂歧視性待遇，因此美方決定對部分加拿大商品加徵50%關稅，作為回應措施。

  • 川普簽署3項公告，依據近百年前制定的1930年關稅法第338條執行。該條文授權美國政府對特定國家進口商品課徵最高50%的關稅。

  • 受影響商品包括葡萄酒、冰球棍、水泥等廣泛品項；能源、鉀肥及已適用特定產業關稅的商品則獲豁免，但部分依USMCA輸美商品仍可能被納入。

加拿大 白宮 關稅

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