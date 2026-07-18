川普：加拿大野火濃煙汙染造成美損失 必須計入關稅

專家認為，山林野火漸漸成為新常態，民眾也要學會如何預防對健康的威脅。（路透）

近日加拿大 數百處野火的濃煙籠罩了美國中西部到東北部的大片地區，當局紛紛警告居民待在室內。川普 總統17日指責加拿大需為此負責，並表示治理汙染的「難以估量成本」將反映在加拿大商品現有的關稅 中。

路透、CNBC報導，川普在「真實社群」(Truth Social)發文表示加拿大未妥善維護其森林，美國正遭受骯髒、嚴重汙染、不健康的空氣侵襲，「我們對此追究加拿大的責任。這是蓄意疏忽，而且這種情況每年都發生，造成美國數十億元的損失，這些汙染造成的損失必須計入加拿大目前支付的關稅中。」

川普還表示可能在17日晚間致電加拿大總理卡尼(Mark Carney)，了解他打算如何應對這個「完全不可接受」的情況。川普上任後不久，2025年就對幾項來自加拿大的主要進口商品加徵關稅，與卡尼關係緊張，而兩人很可能在19日於新州舉行的世界盃決賽上相遇。

卡尼的辦公室未立即回應評論請求，卡尼16日表示美國可以採取更多措施來應對氣候變化，氣候變遷正導致全球氣溫升高和極端天氣更加頻繁。氣候專家指出近年來氣溫升高導致森林更加乾燥，野火也更加頻繁，加拿大正是森林面積最大的國家之一。卡尼15日在X平台上發文稱，近幾周野火顯著升級，尤其是在安大略省西北部，那裡已有數千人被迫撤離。

環保署署長李修頓(Lee Zeldin)17日在X平台表示，加拿大野火的影響正在全美造成極大損害，令人擔憂，環保署正與加拿大領導人保持溝通，並將強力要求盡快撲滅這些火災。該貼文也引導美國民眾可到AirNow的「火災和煙霧」地圖獲取最新資訊。

國家跨部門消防中心(National Interagency Fire Center)的資料顯示，美國今年的野火數量亦高於平均，2026年迄今已有370萬英畝土地被燒毀，而過去十年平均為270萬英畝。此外根據紐約時報報導，川普政府近幾個月來卻著手解散研究野火煙霧及其影響的政府實驗室。

加拿大森林野火在800處延燒，消防隊連日滅火，有害濃煙南飄造成美國中西部和東部上億人受到影響。（路透）