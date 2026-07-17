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川普重建關稅牆 預計7/24前趕上以301條款取代122條款

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統可能以301條款取代122條款，繼續向各國課徵關稅。圖為去年川普宣布向全...
川普總統可能以301條款取代122條款，繼續向各國課徵關稅。圖為去年川普宣布向全球各國徵收關稅。(路透)

川普總統去年援引1977年的「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，聲稱美國長期貿易逆差構成國家緊急狀態，未經適當立法程序便向大多數國家強徵高額關稅財政部收入也因此大幅上升。今年2月最高法院認定此大規模全球性關稅違法且無效，川普政府可能改以301條款繼續徵收關稅。

美聯社報導，最高法院判決代表川普政府必須向已繳納關稅的進口商退稅，關稅從意外之財變成了財政負擔。去年10月，進口稅收入達到峰值，超過314億元，最高院裁決後開始下滑，今年3月、4月均降至220億元，到5月已轉為小虧4200萬元，6月更虧損更高達256億元。

川普和財長貝森特(Scott Bessent)誓言將動用其他法律手段來彌補損失，首先便是改援引貿易法第122條，對各國進口商品課徵10%關稅，但第122條授權有效期限僅150天，也就是將於7月24日到期。若要延長便必須通過國會，但鑑於選民普遍不滿高昂生活成本，以及11月3日期中選舉臨近，議員們不太可能通過。

因此川普可能又將動用貿易法第301條，15日已先開鍘巴西，宣布對部分進口商品加徵25%的關稅。川普政府已啟動兩項大型301條款調查，其中一項調查指控占美國進口總額99%的60個國家，未能採取足夠措施打擊強迫勞動生產的進口商品；另一項調查則針對中國、歐盟、日本等16個美國貿易夥伴，是否有過度生產商品、壓低全球價格、使美國製造商處於不利地位的情況。301條款關稅基本上沒有期限，雖然有效期為四年但可以續期。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)上個月已援引301條款，提議對16個國家徵收10%關稅、44個國家徵收12.5%關稅，葛里爾辦公室仍在就擬議的關稅徵求公眾意見，尚未正式實施。前貿易官員哈沃森(Nathaniel Halvorson)表示，川普政府正以法律允許的最快速度行動，預計將能夠及時在7月24日截止日前，改以301條款取代122條款，實施第一項調查的強制勞動關稅。

川普總統可能以301條款取代122條款，繼續向各國課徵關稅。圖為貨櫃船駛入加州奧...
川普總統可能以301條款取代122條款，繼續向各國課徵關稅。圖為貨櫃船駛入加州奧克蘭港。(路透)

精華 FAQ

  • 因川普以1977年IEEPA未經正常立法程序徵收大規模關稅，最高法院今年2月判定這種做法違法且無效，迫使政府面臨退稅壓力與財政收入下滑。

  • 因122條款授權只有150天，將在7月24日到期；若要延長需國會同意，但在生活成本壓力與期中選舉逼近下，通過機率很低，所以只能提早轉向301條款。

  • 一項調查鎖定占美國進口總額99%的60國，主打強迫勞動商品；另一項則針對中國、歐盟、日本等16個貿易夥伴，檢視是否過度生產並壓低全球價格。

財政部 川普 關稅

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