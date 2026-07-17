川普重建關稅牆 預計7/24前趕上以301條款取代122條款

川普總統可能以301條款取代122條款，繼續向各國課徵關稅。圖為去年川普宣布向全球各國徵收關稅。(路透)

川普 總統去年援引1977年的「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，聲稱美國長期貿易逆差構成國家緊急狀態，未經適當立法程序便向大多數國家強徵高額關稅 ，財政部 收入也因此大幅上升。今年2月最高法院認定此大規模全球性關稅違法且無效，川普政府可能改以301條款繼續徵收關稅。

美聯社報導，最高法院判決代表川普政府必須向已繳納關稅的進口商退稅，關稅從意外之財變成了財政負擔。去年10月，進口稅收入達到峰值，超過314億元，最高院裁決後開始下滑，今年3月、4月均降至220億元，到5月已轉為小虧4200萬元，6月更虧損更高達256億元。

川普和財長貝森特(Scott Bessent)誓言將動用其他法律手段來彌補損失，首先便是改援引貿易法第122條，對各國進口商品課徵10%關稅，但第122條授權有效期限僅150天，也就是將於7月24日到期。若要延長便必須通過國會，但鑑於選民普遍不滿高昂生活成本，以及11月3日期中選舉臨近，議員們不太可能通過。

因此川普可能又將動用貿易法第301條，15日已先開鍘巴西，宣布對部分進口商品加徵25%的關稅。川普政府已啟動兩項大型301條款調查，其中一項調查指控占美國進口總額99%的60個國家，未能採取足夠措施打擊強迫勞動生產的進口商品；另一項調查則針對中國、歐盟、日本等16個美國貿易夥伴，是否有過度生產商品、壓低全球價格、使美國製造商處於不利地位的情況。301條款關稅基本上沒有期限，雖然有效期為四年但可以續期。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)上個月已援引301條款，提議對16個國家徵收10%關稅、44個國家徵收12.5%關稅，葛里爾辦公室仍在就擬議的關稅徵求公眾意見，尚未正式實施。前貿易官員哈沃森(Nathaniel Halvorson)表示，川普政府正以法律允許的最快速度行動，預計將能夠及時在7月24日截止日前，改以301條款取代122條款，實施第一項調查的強制勞動關稅。

川普總統可能以301條款取代122條款，繼續向各國課徵關稅。圖為貨櫃船駛入加州奧克蘭港。(路透)