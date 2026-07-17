川普重建關稅牆 預計7/24前趕上以301條款取代122條款
川普總統去年援引1977年的「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，聲稱美國長期貿易逆差構成國家緊急狀態，未經適當立法程序便向大多數國家強徵高額關稅，財政部收入也因此大幅上升。今年2月最高法院認定此大規模全球性關稅違法且無效，川普政府可能改以301條款繼續徵收關稅。
美聯社報導，最高法院判決代表川普政府必須向已繳納關稅的進口商退稅，關稅從意外之財變成了財政負擔。去年10月，進口稅收入達到峰值，超過314億元，最高院裁決後開始下滑，今年3月、4月均降至220億元，到5月已轉為小虧4200萬元，6月更虧損更高達256億元。
川普和財長貝森特(Scott Bessent)誓言將動用其他法律手段來彌補損失，首先便是改援引貿易法第122條，對各國進口商品課徵10%關稅，但第122條授權有效期限僅150天，也就是將於7月24日到期。若要延長便必須通過國會，但鑑於選民普遍不滿高昂生活成本，以及11月3日期中選舉臨近，議員們不太可能通過。
因此川普可能又將動用貿易法第301條，15日已先開鍘巴西，宣布對部分進口商品加徵25%的關稅。川普政府已啟動兩項大型301條款調查，其中一項調查指控占美國進口總額99%的60個國家，未能採取足夠措施打擊強迫勞動生產的進口商品；另一項調查則針對中國、歐盟、日本等16個美國貿易夥伴，是否有過度生產商品、壓低全球價格、使美國製造商處於不利地位的情況。301條款關稅基本上沒有期限，雖然有效期為四年但可以續期。
美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)上個月已援引301條款，提議對16個國家徵收10%關稅、44個國家徵收12.5%關稅，葛里爾辦公室仍在就擬議的關稅徵求公眾意見，尚未正式實施。前貿易官員哈沃森(Nathaniel Halvorson)表示，川普政府正以法律允許的最快速度行動，預計將能夠及時在7月24日截止日前，改以301條款取代122條款，實施第一項調查的強制勞動關稅。
因川普以1977年IEEPA未經正常立法程序徵收大規模關稅，最高法院今年2月判定這種做法違法且無效，迫使政府面臨退稅壓力與財政收入下滑。 因122條款授權只有150天，將在7月24日到期；若要延長需國會同意，但在生活成本壓力與期中選舉逼近下，通過機率很低，所以只能提早轉向301條款。 一項調查鎖定占美國進口總額99%的60國，主打強迫勞動商品；另一項則針對中國、歐盟、日本等16個貿易夥伴，檢視是否過度生產並壓低全球價格。
精華 FAQ
因川普以1977年IEEPA未經正常立法程序徵收大規模關稅，最高法院今年2月判定這種做法違法且無效，迫使政府面臨退稅壓力與財政收入下滑。
因122條款授權只有150天，將在7月24日到期；若要延長需國會同意，但在生活成本壓力與期中選舉逼近下，通過機率很低，所以只能提早轉向301條款。
一項調查鎖定占美國進口總額99%的60國，主打強迫勞動商品；另一項則針對中國、歐盟、日本等16個貿易夥伴，檢視是否過度生產並壓低全球價格。
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