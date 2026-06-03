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川普簽行政命令堵關稅漏洞 海關導入AI嚴查洗產地與高價低報

編譯季晶晶／綜合外電
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川普6月3日在白宮簽署強化海關執法的行政命令，要求海關導入AI技術加強查緝洗產地...
川普6月3日在白宮簽署強化海關執法的行政命令，要求海關導入AI技術加強查緝洗產地與規避關稅行為。( 歐新社)

川普總統周三簽署行政命令，要求強化海關執法與關稅查核，進一步推動其保護主義貿易政策。新措施將擴大運用人工智慧（AI）與數據分析技術，打擊逃避關稅、偽報貨物來源及非法進口等行為，並加強查核進口商品申報資訊。

根據白宮聲明，這項行政命令指示海關與邊境保護局（CBP）導入新技術，提高查緝違禁品與非法貨物的能力，並確保進口商品如實申報。

官員指出，新措施將處理長期影響海關執法的問題，包括利用空殼公司、報關保證金要求不足，以及透過第三國轉運以隱瞞商品真實原產地等常見的規避手法。

行政命令列舉的違規行為包括低報進口價格、隱匿進口商資訊，以及透過各種安排逃避關稅支付等。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，海關將即時追蹤全球港口每日出發的船舶與貨物，加強以AI技術分析數十億筆資料，以精確判斷是否存在關稅規避、毒品走私與其他違法行為。他預估，僅靠打擊規避關稅行為，就可為美國增加數百億美元收入。

白宮官員表示，新規將要求進口商提供更完整資訊，外國企業輸美商品也將面臨更嚴格的要求。根據彭博先前報導，去年中國申報出口至美國的貨物金額，與美國海關收到的進口申報金額之間出現高達1,120億美元的落差。

這項命令發布前一天，川普政府才提議對60個被指未有效遏止強迫勞動產品進口的經濟體課徵至少10%新關稅。

不過，新命令不會立即生效。部分具體措施仍須與業界協商或經國會修法配合，未來45天內將陸續提出相關方案。

白宮 川普 關稅

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