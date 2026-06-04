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美301關稅擬對台課10% 對中國加徵12.5%

記者黃婉婷、編譯劉忠勇／綜合報導
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美國以301調查課徵各國10%至12.5%的關稅，以維持被最高法院判決違憲的對等...
美國以301調查課徵各國10%至12.5%的關稅，以維持被最高法院判決違憲的對等關稅。圖為台灣的漁民。（記者劉學聖／攝影）

美國政府調查各國強迫勞動行為後，2日提出將對台灣在內14個經濟體的貨品加徵10%關稅，其餘包括中國、日本在內的46個經濟體加徵12.5%關稅，設法重建先前遭美國最高法院駁回的全面關稅壁壘。

美國貿易代表署（USTR）發布新聞稿說，10%稅率將適用於來自加拿大、墨西哥、歐盟、台灣和英國等地的進口貨品。來自中國、印度、日本、南韓、巴西和瑞士等主要經濟體的商品，則將面臨更高的12.5%稅率。

川普政府援引1974年貿易法301條款發動調查，藉此重建關稅措施。上述建議加徵的關稅即為調查的結論，這些關稅並不會立即生效，須先徵詢公眾意見。

美國貿易代表葛里爾在新聞稿中說：「我們最重要的貿易夥伴未能解決強迫勞動的貨品進口問題，這令人無法接受。這種情況讓美國勞工被迫在全球不公平的環境下競爭。我們不再容忍這種不平等的差異。」

根據公告，書面意見徵詢截止日期為7月6日，301條款小組將於7月7日起召開公聽會。

川普總統的對等關稅政策2月被最高法院判決違法失效，3月引用1974年貿易法301條款調查全球數10國。作為權宜之計，川普另依據該貿易法第122條實施10%的全球關稅，但這項關稅將於7月到期。

葛里爾表示，目標是在現行措施到期前完成一系列貿易調查，讓川普能迅速推出新的關稅。

美國今年3月發動的301調查包括兩大項，一項是關於強迫勞動問題，另一項是所謂「產能過剩」等美國認定的不公平貿易行為。台灣在兩大項都被列入調查，美國2日宣布課徵台灣10%關稅，只是強迫勞動這一部分調查結果。葛里爾1日說，將在未來數周公布更多關於不公平貿易行為的調查結果。

對於美國以強迫勞動為由擬引「301條款」課台灣等14國10%關稅，台灣行政院台美經貿工作小組說，美方肯認台美簽署的對等貿易協定（ART），因此台灣被列為建議課徵較低稅率的14國之一；此次公告僅為301調查程序之一，最終稅率尚未定案，台灣有信心取得逆差國中相對優惠待遇。

中國外交部則表示，中方不存在所謂強迫勞動，反對以此為藉口搞政治操弄，並反對單邊關稅措施，經貿問題應通過對話協商解決。

自1日起至7月6日前，利害關係人可提出評論意見，7月7日召開公聽會，公聽會後5日內利害關係人可提出反駁意見，USTR並未提及最終採行措施的公布日期。

14經濟體遭美國以301調查課徵10%關稅 製表／編譯中心
14經濟體遭美國以301調查課徵10%關稅 製表／編譯中心

關稅 印度 川普

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