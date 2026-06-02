關稅退款官司還沒完 川普政府上訴：挑戰1660億元全面退款令

美國總統川普。(路透)

美國總統川普 的政府正式就一項法官裁決提起上訴。該裁決要求美國海關向曾繳納1660億美元全球關稅 的進口商退款。美國最高法院今年稍早已裁定，政府的這些關稅違法。

美國司法部周二向美國貿易法院提交上訴通知。此前，政府律師已表示將就退款問題上訴，主張法官伊頓（Richard Eaton）無權命令向所有繳納相關關稅的進口商退款，尤其是那些未曾提起訴訟要求返還資金的企業。

司法部同日也對伊頓的另一項命令提出上訴，該命令要求CBP 局長史考特（Rodney Scott）親自出席一場即將舉行的聽證會，說明政府退款工作的進度。

這兩項爭議接下來將由聯邦巡迴上訴法院審理。敗訴的一方未來仍可能再次向最高法院提出上訴，意味這場官司遠未結束。

最高法院今年2月以6比3裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全球關稅的作法違法。但大法官當時未決定是否應全面退款，而是將問題發回下級法院處理。

伊頓隨後裁定，美國海關應重新計算所有相關進口商品的關稅並退還差額，影響約33萬家進口商。法官並暫緩執行命令，以便政府建立退款申請機制。

美國海關與邊境保護局（CBP）表示，在最高法院裁定政府敗訴後，已透過後續設立的線上索賠平台，著手歸還約850億美元但部分，但較複雜案件仍無法處理。川普政府主張，該平台是依據政府「自身權限」建立，除非進口商本身是訴訟參與方，否則伊頓無權要求向那些關稅繳納案件已結案的進口商退款。

不過，貿易法律界人士數月來持續警告，若依照政府方案執行退款，將把過多責任轉嫁給企業，許多中小型進口商未必有足夠資金、法律資源或專業能力提出申請，甚至可能因未提告而失去退款資格。