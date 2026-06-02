美國認定巴西涉不公平貿易 擬祭25%懲罰關稅

美國貿易代表葛里爾。(美聯社)

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，川普政府認定巴西 從數位貿易到非法砍伐森林等方面涉及不公平貿易行為，提議對巴西多項輸美商品課徵25%新一輪懲罰關稅 。

路透社報導，美國貿易代表辦公室昨天說，這項依據301條款提出的新措施，涵蓋電子支付服務、優惠關稅、智慧財產權保護及乙醇市場准入等領域。

美國貿易代表署（USTR）將針對這項新關稅方案徵詢民眾意見，最後徵詢期限是7月15日；牛肉、咖啡、稀土 與其他金屬、能源和飛機零組件等，都排除在這項擬議的關稅之外。

美國貿易代表辦公室指出，去年依據1974年貿易法「301條款」對巴西展開不公平貿易行為調查後，發現巴西部分做法「不合理，對美國商業造成負擔或限制」，因此提議對巴西輸美商品祭出懲罰關稅。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天對這項擬議中的新措施做出回應，他指控美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正在對抗拉丁美洲。

葛里爾接受財經媒體CNBC訪問時說，由於豁免範圍廣泛，這項針對巴西的措施「相當細緻」，並表示USTR預計未來數週公布更多項301條款針對不公平貿易行為的調查結果，他補充說有必要課徵大量關稅，以修正美國「龐大」貿易逆差。

巴西外交部尚未立即回覆路透社置評請求。2名知情巴西官員透露，美國對巴西課徵新關稅的理由，忽略了巴西過去數月提出的許多論點，顯示該政策動機偏向政治而非技術層面。