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川普政府請求法院暫停執行10%關稅違法判決 要繼續徵收

川普政府請求法院暫停執行10%關稅違法判決 要繼續徵收

編譯黃淑玲／即時報導
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洛杉磯港貨櫃碼頭。（路透）
洛杉磯港貨櫃碼頭。（路透）

川普政府11日請求國際貿易法院，在政府上訴期間，暫停執行川普10%全球關稅違法的判決。也就是，法律戰繼續進行時，進口商仍要繳相關關稅。

國際貿易法院7日判決川普政府援引1974年「貿易法」第122條款，向全球課徵10%關稅的措施不合法。不過法院當時只立即阻止對訴訟提告方的徵稅行動，未命令全面停止徵收這項關稅。

川普政府已在8日隨即提出上訴。

司法部在向法院提出的請求文件中指出，雖然目前法院的判決範圍有限，但其他數十萬家正在依122條款繳稅的進口商，可能蜂擁至法院提告，也要求停繳。因此，如果讓法院的判決生效，將「嚴重削弱」川普的貿易政策，同時抽掉先前最高法院判決後退稅所需的資源。

美國貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克周一亦向法院主張，根據122條款徵收的10%關稅，應持續有效直到預定7月到期之前。葛里爾強調，這項關稅非常重要，必須存在，才能令貿易夥伴用心與美國談判。10%關稅措施將於7月到期，除非國會同意延長期限。

川普2025年援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球貿易夥伴開徵關稅，今年2月被最高法院判決違法，現在正在進行退稅作業。川普政府同月馬上改以122條款，接著對全球課徵10%關稅。

分析美國政府的資料發現，自2月開徵10%關稅起，已有超過17萬家進口商支付預付款；單在3月，美國海關就收進大約80億美元的「122條款關稅」。

司法部 川普 關稅

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