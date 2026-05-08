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法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

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法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段續打關稅戰

記者屈彥辰／台北即時報導
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川普總統在被最高法院判決對等關稅違法後，引用貿易法再對全球開徵10%關稅，7日再...
川普總統在被最高法院判決對等關稅違法後，引用貿易法再對全球開徵10%關稅，7日再度被貿易法庭判決違法。圖為去年4月8日川普所稱的「解放日」。（歐新社）

美國總統川普對全球課徵10%關稅，被聯邦貿易法院裁定不合法。學者斷言，川普一定續打關稅戰，並表示國際貿易法院拒絕由另外24個州共同提出的「全國性禁制令」請求，除非更多美國企業或直接繳納川普全球關稅的州，主動出面和聯邦政府打官司，不然美國海關依然會繼續課徵額外的10%關稅，

川普於今年2月依據「1974年貿易法」第122條徵收10%關稅，雖被聯邦貿易法院裁定不合法，川普的關稅戰看似受挫，不過政治大學外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博表示，川普一定繼續打關稅戰，因為就國際外交而言，這是川普具優勢的戰場。

黃奎博表示，美國聯邦最高法院2月裁定川普政府引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA) 對全球加徵的「對等關稅」，缺乏法律基礎因而違憲，近日美國國際貿易法院（CIT）裁定川普政府引「1974年貿易法」第122條徵收的10%全球關稅不合法，前者已經無可逆轉，但後者可透過向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴的方式挑戰之。

黃奎博指出，國際貿易法院拒絕了由另外24個州共同提出的「全國性禁制令」請求，除非更多美國企業或直接繳納川普全球關稅的州，主動出面和聯邦政府打官司，不然美國海關依然會繼續課徵額外的10%關稅，

黃奎博也提到，另外川普政府正由美國貿易代表署（USTR）根據「1974年貿易法」發起「301條款調查」，試圖針對「報復他國不公平貿易行為」以片面課徵額外關稅。川普政府也可以試由「1962年貿易擴張法」中的「232條款」，以「保護國家安全」為由，對AI或關鍵工業基礎設施等徵收額外關稅，而且從過往經驗觀之，這不容易被法院判決違法。

黃奎博分析，若前述都不行，也還有「1974年貿易法」中的「201條款」，號稱「全球防衛性關稅」，可以用來保護受外國進口威脅的本土產業。

川普 聯邦政府 關稅

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