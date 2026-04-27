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國會預算處：川普關稅政策變動 可能使赤字增加1.1兆美元

編譯黃淑玲／即時報導
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國會預算處處長史瓦格。(美聯社)
國會預算處處長史瓦格。(美聯社)

國會預算處處長史瓦格（Phillip Swagel）說，美國關稅政策近期的變動，可能在未來10年內使聯邦預算赤字增加1.1兆美元，雖然確切的計算目前還無法進行。

史瓦格周一（27日）在彭博電視的訪談中表示，最高法院推翻總統川普利用緊急經濟權力自行加徵關稅的做法，該判決在10年內將使赤字增加2兆美元。而川普目前以其他貿易措施做為稅收替代來源，估約可帶來約8000億至9000億美元的收入，也就是「略低於」所減少的收入的一半。

他說：「最高法院取消了部分關稅，而政府又重新加回了一些，兩者相抵後，10年內的赤字大約會增加1.1兆美元。」

史瓦格提到，政府在施加新關稅及調整關稅方面擁有很大的權力，因此在整個過程仍在進行時，很難確定精確的赤字數字。

他也指出，伊朗戰爭對能源價格的影響，正在抵銷2025年實施的減稅政策對經濟帶來的提振效果。

史瓦格說：「能源價格上漲看起來對家庭的影響，大致抵銷了減稅帶來的好處。當然，還有對企業投資以及通膨等方面的影響。種種因素交織在一起。我們尚未再行更新預算，因此也還沒有完成以這些狀況為基礎的經濟預測。」

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