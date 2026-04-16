退稅1660億之際 貝森特：川普關稅可望7月恢復原稅率

財政部長貝森特（右）表示已對各國展開301調查，預期在今年7月即可恢復到川普總統對各國課徵對等關稅的稅率。（美聯社）

川普 政府計畫20日啟動退稅系統，向美國進口商發還先前繳納而被最高法院判決違法的對等關稅 稅款，涉及金額達1660億美元。財政部長貝森特 表示，遭最高法院推翻的多項關稅措施，將啟動或執行301條款調查，可望在今年7月引用不同法源恢復至原先稅率水準。

最高法院2月判決，川普援引「國際緊急經濟權力法」課徵全面關稅，逾越職權且違法。貝森特14日在一場華爾街日報的活動表示，「我們先前在最高法院遭遇關稅政策上的挫折，但我們將啟動或執行301條款調查，因此關稅有可能在7月初恢復到先前水準。」他也說，由於301條款的關稅授權已經過法院考驗，企業領袖現在可以據此開始針對資本支出做相關決定。

最高法院判決川普課徵對等關稅違憲後，川普正尋求利用不同法律來重建其關稅壁壘。最高法院2月20日宣判後，川普隨即簽署公告，宣布援引1974年貿易法第122條，以美國面臨嚴重國際收支不平衡為由，對各國加徵新的10%關稅，自2月24日生效，為期150天。

貿易代表署3月11日宣布，引用1974年貿易法第301條，對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等貿易夥伴進行新一輪調查，檢視這些經濟體製造業「結構性產能過剩」，及生產相關做法與政策。3月12日美方再度宣布，針對台、中、日、韓及歐盟等60個經濟體展開新一輪301調查，以判定這些經濟體在「未能禁止及未能有效執行禁止進口強迫勞動產品」方面的相關政策及做法，是否屬於不合理或歧視性，並對美國貿易構成負擔或限制。

美國301調查通常需數月至一年以上才能完成，但3月美方宣布調查，分析家就認為美國會快馬加鞭，趕在當前對各國課徵10%關稅的150天效期結束前，完成調查並祭出關稅。

另外，路透報導，美國海關與邊境保護局(CBP)官員洛德14日在提交給國際貿易法院的文件表示，CBP已完成名為「CAPE」的退稅系統初始階段開發，超過33萬家進口商曾就5300萬批進口貨物繳納相關關稅；截至4月9日，5萬6497家進口商已完成與最高法院裁決相關的電子退款申請程序，總金額達1270億美元。

洛德指出，CBP正考慮如何處理一部分涉及29億美元關稅的報關項目退款。這類案件通常需人工處理，將大幅增加工作負擔，影響CBP的貿易運作與執法工作。