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川普關稅稅率可能7月恢復 貝森特：用301條款繞過法院封殺

編譯葉亭均／綜合外電
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貝森特說，剔除波動較大的能源與食品價格後的「核心通膨」持續下降，是個正面的訊號。...
貝森特說，剔除波動較大的能源與食品價格後的「核心通膨」持續下降，是個正面的訊號。圖為紐一名婦人正在超市採購日用品。(歐新社)

財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普總統先前遭最高法院推翻的多項關稅措施，可望在今年7月恢復至原先的稅率水準。

貝森特周二（14日）在一場華爾街日報的活動中表示：「我們先前在最高法院遭遇關稅政策上的挫折，但我們將啟動或執行301條款調查，因此關稅有可能在7月初恢復到先前的水準。」

貝森特表示，由於301條款的關稅授權已經過法院考驗，企業領袖現在可以據此開始針對資本支出做出歸乎阿與決定。

在最高法院裁定川普動用緊急權力徵收關稅屬於違憲後，川普正尋求利用不同的法律授權來重建其關稅壁壘。

貝森特表示，儘管現在難以判斷伊朗戰爭的影響何時會開始影響美國經濟，但他強調美國經濟目前表現強勁，「我仍然認為，今年的經濟成長率可以輕易超過3%，甚至3.5%」。

他說，剔除波動較大的能源與食品價格後的「核心通膨」持續下降，是個正面的訊號。

貝森特表示：「我認為聯準會（Fed）一直誤判通膨，而核心通膨正在下降。」「我能理解他們想等到數據更明確再行動，但這也意味著應該要大幅降息。」

儘管如此，3月的報告雖顯示核心通膨有所放緩，但也顯示出包含油價在內的整體消費者物價指數（CPI）出現了劇烈升幅。

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