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川普1660億元關稅退款系統4月底上線 審查恐花45天

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統去年4月2日在白宮宣布對全球多國實施對等關稅。(路透)
川普總統去年4月2日在白宮宣布對全球多國實施對等關稅。(路透)

路透報導，美國最高法院2月20日推翻川普政府對等關稅，並下令退還1660億美元稅款連同利息給進口商。一個多月後，川普政府正在電子報關系統中設立退款平台，目標在4月底正式上線，新系統的審查時程可能需要長達45天。

日經亞洲1日報導，美國政府正於電子報關系統內開發「報關案件整合管理與處理系統」（Consolidated Administration and Processing of Entries），讓企業從申請到領取退款可一站式完成。

路透引述美國海關及邊境保護局（CBP）官員洛德（Brandon Lord）提交美國國際貿易法院文件，系統建置程度約60%至85%；他未說明申請啟動日期，但CBP先前曾表示目標是在45天內完成，4月底是系統上線的最後期限。

企業必須先開設指定帳戶及銀行帳戶。在33萬家符合退款資格的企業中，目前僅有2萬6000家完成相關準備，未辦妥者將無法領到退款。這2萬6000家企業占可退款進口總額近80%。

新系統將分階受理申請，第一優先將給予過去80天內已完成結關、也就是已正式定案的報關案件，以及結關狀態處於「暫停、展延或審查中」的案件。

在退款作業正式啟動前，企業還得先重新盤點過去曾繳納川普關稅的交易紀錄。等系統建置完成後，企業只需上傳已繳關稅的品項清單，系統就會自動計算可退還金額。

CBP今年2月變更規定，從寄發紙本支票改為電子退款。一名CBP官員坦言，過去從未被要求、也從未實際處理過如此龐大的退款規模。這次作業牽涉超過16億筆報關資料，相當於443萬小時的人工處理時間。

過去美國最高法院曾在另一起關稅案中下令退款，雖然當時退款金額比這次少，但全數退完仍耗時7年。這次對等關稅退款規模更大，若沒有專門系統幾乎不可能處理，因此最高法院也同意等系統建置完成後，再正式啟動退款作業。

邊境 關稅 川普

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