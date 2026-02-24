我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦禁令限縮移民商業駕照 紐約數百司機生計受衝擊

紐約州擬准酒莊售低劑量大麻飲料 大麻零售業反彈

川普15%新關稅150天後到期 共和黨人憂無力支持延長

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普23日在白宮簽署一份宣言。（歐新社）
總統川普23日在白宮簽署一份宣言。（歐新社）

美國聯邦最高法院上周判決推翻總統川普的對等關稅，川普改用1974年「貿易法」第122條款，對全球加徵15%新關稅150天，續行與否取決於國會。美媒Politico在23日引述3位匿名知情人士報導，幾位資深共和黨人私下透露，他們將無足夠支持延續上述新關稅。

另外，共和黨籍聯邦眾議院議長強生23日說，在上述判決出爐後，國會不太可能通過任何法案讓川普的關稅議程明文化，「我認為在立法層面，就關稅走向找到共識將是一項挑戰」。

貝肯等6位眾議院的共和黨人2月稍早曾加入民主黨人，投票撤銷川普對加拿大商品開徵的關稅。貝肯說，今年將舉行期中選舉，川普的關稅正拖累共和黨。貝肯還預測，川普近期開徵的新關稅最終將在法院受挫。

聯邦參議院的幾位民主黨人23日也矢言，今年稍晚將阻止122條款關稅延長。Politico說，鑒於延長122條款關稅必須在參議院獲得60席支持，民主黨有能力加以阻擋。

民主黨人也說，將透過推動新法等方式，要求政府退還已遭聯邦最高法院判決不合法的關稅。對退稅問題，強生說，白宮將釐清此事，「我們要給他們時間和空間」，目前眾議院不用介入。

世報陪您半世紀

關稅 川普 民主黨

上一則

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

延伸閱讀

IEEPA關稅24日停收 15%新關稅生效…川普警告各國「別玩把戲」

IEEPA關稅24日停收 15%新關稅生效…川普警告各國「別玩把戲」
台美關稅又呈進退兩難困境 立法院多數黨面臨艱難考驗

台美關稅又呈進退兩難困境 立法院多數黨面臨艱難考驗
川普機密文件調查報告 聯邦法官禁止公布

川普機密文件調查報告 聯邦法官禁止公布
川普首波10%全球關稅上路 白宮：升至15%關稅命令準備中

川普首波10%全球關稅上路 白宮：升至15%關稅命令準備中

熱門新聞

美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重